Se terminó la ilusión. El Paraná Rowing Club quedó eliminado de la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNVM) al caer como visitante ante Sonder de Rosario por 3-0. Los parciales en La Chicago Argentina fueron de 25-21, 25-21 y 25-21.
Rowing quedó eliminado de la Liga Nacional Masculina
7 de marzo 2026 · 20:39hs
De esta manera, el dueño de casa barrió la serie de cuartos de final por 2-0, ya que la semana pasada, en la capital entrerriana, se había impuesto 3-1 en el primer duelo.
Fue el final de la temporada para el conjunto que dirige Jesús Nadalín, que realizó una buena performance y cumplió con su primer objetivo, que era lograr la permanencia en la divisional.