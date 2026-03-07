Rowing quedó eliminado de la Liga Nacional Masculina Como visitante, Rowing perdió 3-0 (25-21 los tres sets) ante Sonder de Rosario, que barrió 2-0 la serie de cuartos de final. 7 de marzo 2026 · 20:39hs

Prensa Sonder Rowing no pudo ante el poderío de Sonder.

Se terminó la ilusión. El Paraná Rowing Club quedó eliminado de la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNVM) al caer como visitante ante Sonder de Rosario por 3-0. Los parciales en La Chicago Argentina fueron de 25-21, 25-21 y 25-21.

De esta manera, el dueño de casa barrió la serie de cuartos de final por 2-0, ya que la semana pasada, en la capital entrerriana, se había impuesto 3-1 en el primer duelo.

Fue el final de la temporada para el conjunto que dirige Jesús Nadalín, que realizó una buena performance y cumplió con su primer objetivo, que era lograr la permanencia en la divisional.