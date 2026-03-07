Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

Rowing quedó eliminado de la Liga Nacional Masculina

Como visitante, Rowing perdió 3-0 (25-21 los tres sets) ante Sonder de Rosario, que barrió 2-0 la serie de cuartos de final.

7 de marzo 2026 · 20:39hs
Rowing no pudo ante el poderío de Sonder.

Prensa Sonder

Rowing no pudo ante el poderío de Sonder.

Se terminó la ilusión. El Paraná Rowing Club quedó eliminado de la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNVM) al caer como visitante ante Sonder de Rosario por 3-0. Los parciales en La Chicago Argentina fueron de 25-21, 25-21 y 25-21.

De esta manera, el dueño de casa barrió la serie de cuartos de final por 2-0, ya que la semana pasada, en la capital entrerriana, se había impuesto 3-1 en el primer duelo.

Rowing está obligado a ganar en La Chicago Argentina.

Rowing, a todo o nada en Rosario

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Fue el final de la temporada para el conjunto que dirige Jesús Nadalín, que realizó una buena performance y cumplió con su primer objetivo, que era lograr la permanencia en la divisional.

Rowing Liga Nacional Rosario vóley
Viviana Aguilar y Laura Bergamaschi forman parte de la subcomisión del deporte en el Paraná Rowing Club.

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

En Rowing saben que su rival es el candidato y buscarán dar la sorpresa.

Rowing va por la ventaja como local

El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

