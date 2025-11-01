Rowing busca hacer historia en el Campeonato Panamericano

El conjunto paranaense será el único representante entrerriano en la categoría Damas Senior. Este domingo jugarán el primer partido en San Juan.

Paraná Rowing Club será el único equipo entrerriano que competirá en la categoría Senior Damas del Campeonato Panamericano de Hockey sobre Patín, certamen que se disputará desde hoy hasta el 15 de noviembre en la provincia de San Juan. La competencia reunirá a los mejores equipos del continente y contará con una imponente participación: 1.250 deportistas, 82 equipos, 66 clubes, 16 selecciones, 8 categorías, 7 canchas, 5 países y un total de 255 partidos durante 14 días consecutivos de acción.

El torneo Panamericano de Clubes y Naciones —que se jugará tanto en la rama masculina como femenina, en categorías junior y senior— será uno de los eventos más importantes del calendario anual del hockey sobre patines. La provincia cuyana, que respira este deporte desde hace décadas, será nuevamente epicentro de un campeonato continental con clubes de Argentina, Chile, Colombia y Marruecos.

En el caso de la categoría Senior Damas, participarán 15 equipos distribuidos en tres zonas. El grupo C estará integrado por Sindicato Empleados de Comercio, San Martín y Leonardo Murialdo (todos de Mendoza y San Juan), San Jorge de Chile y Paraná Rowing Club, que representará a la provincia de Entre Ríos.

Los equipos argentinos llegarán desde San Juan, Mendoza y Entre Ríos: Concepción Patín Club, Deportivo Aberastain, Social San Juan, Unión Vecinal de Trinidad y Sindicato Empleados de Comercio (San Juan); Andes Talleres, Impsa, Leonardo Murialdo y San Martín (Mendoza); y el Remero (Entre Ríos). Desde Chile, participarán San Jorge, Barcelona Marruecos, Independiente de La Florida y Patín Club Vilanova; mientras que desde Colombia arribará Manizales Hockey Club.

La magnitud del evento no sólo representa un gran desafío deportivo, sino también un orgullo institucional para el club del parque, que será la única bandera entrerriana en una competencia de semejante nivel. Antes de emprender el viaje hacia San Juan, UNO conversó con el entrenador Francisco Barbone y con la jugadora Alejandrina Giovanna Zunino Ríos, quienes analizaron la preparación, las expectativas y el significado de representar a toda una provincia en un torneo internacional.

Pancho Barbone, DT del PRC, expresó la satisfacción por el momento que vive el grupo y destacó la juventud del plantel que afrontará el certamen continental: “En lo físico y en lo anímico, el equipo llega muy bien. Venimos trabajando hace cinco o seis meses desde que empecé a dirigirlas, sobre todo después del Argentino Junior, donde las chicas quedaron muy motivadas”.

El técnico resaltó que su plantel será uno de los más jóvenes del campeonato. “La jugadora más grande tiene 21 años, el resto son chicas de 19. Seguramente somos el equipo más joven del Panamericano, pero eso no nos limita: apuntamos a competir, a crecer y a seguir sumando experiencia”, explicó.

Con respecto al significado de ser los únicos representantes entrerrianos, Barbone no ocultó su orgullo: “Es un terrible orgullo y también una responsabilidad. Sabemos que representamos a toda la provincia, y eso implica hacerlo de la mejor manera. Las chicas están preparadas para asumir esa presión con mucha madurez”, dijo.

El grupo y los objetivos

El entrenador analizó la conformación del grupo C, que comparte con equipos de gran nivel, y aseguró que será una zona exigente pero con posibilidades: “Nos tocó un grupo lindo, accesible dentro de todo. El rival más duro es Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, pero no hay ningún partido imposible. Todo es posible si hacemos lo nuestro”.

En cuanto a los objetivos, Barbone fue claro: “No apuntamos al título, sino a competir y crecer. Vamos partido a partido, sabiendo que cada experiencia internacional nos hace mejorar. Queremos que las chicas tomen este torneo como un impulso para seguir creciendo”.

El plantel contará con tres refuerzos: dos jugadoras provenientes de Talleres y una arquera de Recreativo de Paraná. “Es un equipo joven, con refuerzos que vienen a aportar experiencia. Lo más importante es que todas comparten el mismo compromiso y entusiasmo”, subrayó el DT.

El debut del equipo será este domingo, y el cuerpo técnico ya planifica todos los detalles del viaje, desde la alimentación hasta la organización diaria en San Juan. “Queremos que las jugadoras disfruten, pero que también comprendan la magnitud de esta oportunidad. Es una experiencia que puede marcarles el camino”, cerró Barbone.

Por su parte, Alejandrina Zunino, una de las referentes del plantel, expresó su emoción por lo que significa representar al Rowing y a Entre Ríos en un Panamericano. “Estamos muy emocionadas por esta nueva experiencia. Venimos trabajando desde principio de año con entrenamientos físicos, gimnasio y muchas horas de patín. En los últimos meses intensificamos todo y llegamos muy preparadas”, relató.

La jugadora remarcó que la clasificación y participación no fue sencilla: “Hicimos un enorme esfuerzo, no sólo deportivo, también económico. Tuvimos que organizar distintas actividades para poder viajar, porque no es un torneo que esté al alcance de cualquiera. Pero todo lo hicimos con compromiso y amor por el club”.

En relación a los rivales del grupo, Zunino analizó: “Hemos visto partidos de los equipos con lo que nos enfrentaremos. Sabemos que hay rivales fuertes, pero sentimos que podemos hacerle partido a cualquiera. La clave será mantener la calma y jugar en equipo”.

Con respecto a los objetivos, la jugadora no duda: “Queremos ir a demostrar lo que es Rowing, todo lo que nos esforzamos. Nos gustaría lograr un buen puesto, pero lo más importante es dejaren alto el nombre del club y de la provincia”.

El Paraná Rowing Club vive un momento histórico. Con un plantel joven, entusiasta y formado íntegramente en la provincia, el equipo de Damas Senior se dispone a afrontar uno de los desafíos más grandes de los últimos años.

Durante dos semanas, el Panamericano reunirá a los mejores clubes del continente y pondrá nuevamente a San Juan en el centro de la escena internacional.