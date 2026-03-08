El analista internacional, Ricardo López Göttig, dialogó con Radio La Red Paraná sobre el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán.

RICARDO LÓPEZ GOTTIG. "El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear"

El analista internacional Ricardo López Göttig explicó el trasfondo geopolítico de la tensión en Medio Oriente , el objetivo de Estados Unidos, el rol del programa nuclear iraní y cómo el conflicto puede impactar en el equilibrio regional y en el mercado global del petróleo.

El analista político internacional y doctor en Historia Ricardo López Gottig analizó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) el escenario de tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel y aseguró que el eje del conflicto está en el programa nuclear iraní y su posible uso militar.

Según explicó, el régimen iraní avanzó en los últimos años en el enriquecimiento de uranio, acercándose al nivel necesario para desarrollar armamento nuclear. “El grado de enriquecimiento del uranio es diferente para uso civil, como generación de energía eléctrica, que para uso militar”, señaló.

De acuerdo con el especialista, hace aproximadamente un año se registró un ataque militar destinado a destruir instalaciones vinculadas con ese desarrollo. Sin embargo, afirmó que el programa nuclear iraní no fue completamente eliminado.

“El año pasado hubo un ataque para destruir las bases donde se desarrollaba el enriquecimiento de uranio, pero el programa nuclear iraní no fue completamente destruido”, explicó. En ese marco, sostuvo que la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump buscaba forzar a Teherán a abandonar definitivamente ese proyecto.

Para López Gottig, el riesgo radica en que Irán ya cuenta con una importante capacidad misilística. “Irán tiene una gran cantidad de misiles. Simplemente sería colocarles una cabeza nuclear y se rompería todo el equilibrio, bastante inestable, que existe en Medio Oriente”, advirtió.

El tablero geopolítico

El analista remarcó que el conflicto también tiene implicancias globales debido a las alianzas internacionales de Irán. Por un lado, mencionó su rol en la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Irán es un gran proveedor de armas para Rusia. Muchos de los drones que utiliza Moscú son de origen iraní”, señaló. A su vez, destacó la fuerte relación energética con China. Según indicó, cerca del 70% del petróleo iraní se exporta al gigante asiático, lo que convierte al país persa en un actor clave dentro del mapa energético mundial.

“Ahí aparecen dos grandes rivales geopolíticos de Estados Unidos, que se verían perjudicados por una jugada de Washington en Medio Oriente”, sostuvo López Göttig.

Un conflicto que no empezó ahora

López Gottig subrayó que la actual crisis se inscribe en un contexto regional convulsionado desde octubre de 2023, tras los ataques del grupo Hamas contra Israel.

“Medio Oriente está convulsionado desde octubre de 2023 con los ataques de Hamas, que dejaron más de 1.200 muertos y más de 200 personas secuestradas”, recordó. El analista también explicó que Irán rara vez interviene directamente en los enfrentamientos, sino que opera a través de aliados regionales. “Irán no ataca directamente; utiliza lo que se llaman ‘proxies’, es decir, otros grupos combatientes que actúan en su nombre”, afirmó.

Entre esos aliados mencionó a Hezbollah en el Líbano y a los hutíes en Yemen, organizaciones que reciben apoyo militar iraní.

El rol de la Guardia Revolucionaria

Otro de los actores centrales dentro de Irán es la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza militar que responde directamente al líder supremo del país. “Irán es un régimen teocrático. Por encima del presidente existe un líder supremo de carácter religioso, y la Guardia Revolucionaria depende directamente de él”, explicó.

Según López Göttig, esta estructura militar posee incluso más poder que las fuerzas armadas tradicionales y su principal misión es garantizar la continuidad del sistema político iraní. “Para la Guardia Revolucionaria está en juego su propia existencia, por eso es esperable que ejerz

an una fuerte resistencia”, advirtió.

Incertidumbre y petróleo

El analista también señaló que es imposible prever cuánto puede durar un conflicto de estas características. A esto se suma la incertidumbre sobre el liderazgo interno iraní y las posibles disputas dentro del régimen. En el plano económico, anticipó que la crisis impactará en el mercado energético global. “Este tipo de situaciones genera inmediatamente incertidumbre y presión sobre el precio internacional del petróleo”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el impacto no será uniforme en todo el mundo. “Los países más afectados no serán América Latina ni Europa, sino principalmente los de Asia oriental, que son los más dependientes del petróleo iraní”, concluyó.