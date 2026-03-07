Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguay

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

En Gualeguay realizaron tres allanamientos por narcomenudeo, secuestraron cocaína y marihuana y detuvieron a dos hombres.

7 de marzo 2026 · 15:26hs
Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Personal policial realizó tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Gualeguay, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo. Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y se secuestró cocaína, marihuana y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El operativo se llevó adelante el viernes pasadas las 15:40, y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas con la colaboración del Grupo Especial de la Jefatura Departamental. Los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en los barrios Defensa Costera y Hipódromo.

Según se indicó a UNO, durante los procedimientos los efectivos lograron la detención de dos hombres y la identificación de otras doce personas. Además, se incautaron dos trozos de clorhidrato de cocaína en forma de piedra, con un peso aproximado de 46 gramos, sustancia que se presume iba a ser fraccionada para su posterior comercialización.

Droga cocaina gualeguay

En los domicilios también se encontraron elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de droga, como recortes de nylon para la confección de envoltorios. Asimismo, se secuestró marihuana fraccionada, cigarrillos artesanales de cannabis, dos plantas de cannabis sativa, balanzas digitales, comprimidos de clonazepam, teléfonos celulares, una tablet y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías y Transición de Gualeguay, a cargo del juez Esteban Sebastián Elal, con intervención de la fiscal Mariángeles Schell.

Marihuana
Gualeguay cocaína narcomenudeo
