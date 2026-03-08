Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Genera controversias el proyecto de extender la peatonal de Concordia

Comerciantes de Concordia aseguran no haber sido consultados sobre la obra que busca ampliar en cuatro cuadras el paseo a cielo abierto.

8 de marzo 2026 · 07:30hs
El proyecto en el cual se trabaja busca en extender en cuatro cuadras al paseo a cielo abierto.

Un proyecto recientemente anunciado por parte de la municipalidad de Concordia generó confrontación en el sector comercial del centro de la ciudad. Es que se avanzó con la licitación pública para la ampliación y revalorización de la peatonal.

Se trata de un Centro Comercial a Cielo Abierto que permitiría la extensión del lugar con un presupuesto oficial comunicado que superaría los 60 millones de pesos y se ejecutarán con fondos propios.

La obra, que cuenta con el aval del Centro de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad, proyecta ampliar la Peatonal desde calle Catamarca/Urdinarrain hasta 3 de Febrero/Ramírez.

Proyecto de la peatonal.

Cuestionamiento por extender la peatonal

Si bien se difundió una encuesta que cuenta con más del 70 por ciento de aprobación de la gente del lugar, lo que sucedió es que una reconocida comerciante manifestó su descontento ante la extensión de cuatro cuadras de la peatonal.

Claudia María Berterame manifestó recientemente que “en nombre de la casi totalidad de los comerciantes y/o propietarios de calle Entre Ríos, a la que quieren hacer peatonal o comercios a cielo abierto, estamos en total y absoluto desacuerdo en la implementación y/o ejecución de la misma”.

La obra, que se da en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, tuvo como oferentes a cuatro empresas y valoraron que se busca brindar un alto tránsito peatonal, moderno, sustentable y amigable con el entorno urbano.

“Que quede muy claro que no fuimos consultados, tenemos todo documentado, lo que se publicó es falso. Consideramos que es prolongar la miseria y abandono de la actual peatonal, llena de carros, kioscos sucios y abandonados, cualquiera se instala con lo que quiera, sin ningún tipo de control bromatológico, bandas de bicicletas andando por la peatonal haciendo piruetas, peligrando criaturas y gente mayor. Las veredas rotas y engrasadas, canteros abandonados y sucios”, agregó.

Y finalizó: “se va transformar en un caos mayor que el actual, hay cuatro escuelas alrededor, la gente se va a alejar cinco cuadras a la redonda de calle Entre Ríos”.

Qué se dijo desde el municipio de Concordia

“Esta licitación es para llevar adelante la instalación de una serie de módulos móviles, conformados por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación en lo que será la extensión de la Peatonal durante los fines de semana en lo que será una prueba piloto” señaló Mateo Sastre, subsecretario de Obras Públicas.

Según se explicó, este primer paso forma parte del “Programa Revitalización Urbana–Proyecto Peatonal” y servirá como experiencia de prueba antes de la conformación de una comisión mixta que tendrá a su cargo la aprobación de inversiones y el seguimiento de los fondos.

El secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, detalló que el estudio apunta a avanzar con una extensión concreta del sector actual. En ese sentido, precisó que se prevé “la realización de una intervención y extensión de la peatonal, en el tramo comprendido entre la finalización de esta y hasta calle 3 de Febrero”, y remarcó que el trabajo se realiza de manera coordinada con el Centro de Comercio.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que el proyecto contempla la colocación de mobiliario urbano y equipamiento liviano. “Es la instalación de una serie de módulos, conformados por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación”, indicó, y aclaró que “la intervención es de carácter reversible, representando una prueba piloto pensando el futuro”.

Concordia Obra peatonal
