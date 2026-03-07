Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

La Asociación Pensamiento Penal expresó su acompañamiento a la familia de Martín Siegfried y advirtió sobre el impacto de la sobrepoblación carcelaria.

7 de marzo 2026 · 18:33hs
Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

La Asociación Pensamiento Penal (APP) de Entre Ríos expresó su preocupación por la muerte de un joven de 26 años ocurrida este viernes en la Unidad Penal N° 1 de Paraná y difundió un comunicado en el que acompañó a la familia de la víctima y volvió a advertir sobre las condiciones del sistema penitenciario.

El fallecido fue identificado como Martín Luciano Siegfried, de 26 años, y hay dos internos acusados del crimen a puñaladas (se trata de los hermanos Raúl y Luis Miño). A raíz del hecho, la organización que integran abogados penalistas de la provincia manifestó su solidaridad con allegados de la víctima y remarcó la necesidad de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad.

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

LEER MÁS: Paraná: Mataron a un interno en la Unidad Penal 1

“Acompañamos a la familia de Martín Luciano Siegfried en este momento y bregamos por la seguridad, dignidad y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, y en especial aquellas que están bajo custodia estatal. La sobrepoblación carcelaria afecta directamente los derechos humanos”, señalaron desde la entidad. Según consigna el sitio web de la organización, el capítulo entrerriano de la APP es presidido por el reconocido abogado penalista Miguel Ángel Cullen.

APP comunicado

Qué es la Asociación Pensamiento Penal

La APP es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació el 28 de diciembre de 2004 como “un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos”. La entidad se define como un espacio “diverso, federal y horizontal”, con presencia en distintos países de América Latina.

LEER MÁS: Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

De acuerdo con su propia definición institucional, está integrada por personas vinculadas al sistema de justicia penal en distintos niveles, así como también por militantes sociales, personas privadas de libertad, estudiantes, docentes, comerciantes y profesionales independientes de diversas disciplinas, entre ellas abogacía, psicología, criminología, antropología, trabajo social, periodismo, comunicación social, ciencias políticas, mediación, medicina forense y criminalística.

“Nos une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades integradas y solidarias, el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos”, expresa la organización en su presentación institucional.

En ese marco, la APP también sostiene la necesidad de fortalecer una administración de justicia acorde al programa constitucional y al Estado de derecho, así como promover la participación ciudadana en los procesos de transformación institucional y el respeto por la pluralidad y la diversidad dentro de un sistema democrático.

unidad penal Derechos Humanos Paraná
Noticias relacionadas
Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Paraná: Mataron a un interno en la Unidad Penal 1

gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

por una falla tecnica, la justicia no transmitira por streaming el veredicto contra juan ruiz orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

El hombre cayó dentro de una fosa profundo en silos en desuso ubicados en Villaguay.

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Ver comentarios

Lo último

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Ultimo Momento
Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: Me juego la vida que son kirchneristas

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: "Me juego la vida que son kirchneristas"

Al+ cierra la temporada de verano con una fiesta a orillas del río Paraná

Al+ cierra la temporada de verano con una fiesta a orillas del río Paraná

Policiales
Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Ovación
Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Gurí Martínez habló sobre la decisión de su hijo: Quedé un poco sorprendido

Gurí Martínez habló sobre la decisión de su hijo: "Quedé un poco sorprendido"

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

La provincia
AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Dejanos tu comentario