Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

La Asociación Pensamiento Penal expresó su acompañamiento a la familia de Martín Siegfried y advirtió sobre el impacto de la sobrepoblación carcelaria.

La Asociación Pensamiento Penal (APP) de Entre Ríos expresó su preocupación por la muerte de un joven de 26 años ocurrida este viernes en la Unidad Penal N° 1 de Paraná y difundió un comunicado en el que acompañó a la familia de la víctima y volvió a advertir sobre las condiciones del sistema penitenciario.

El fallecido fue identificado como Martín Luciano Siegfried, de 26 años, y hay dos internos acusados del crimen a puñaladas (se trata de los hermanos Raúl y Luis Miño). A raíz del hecho, la organización que integran abogados penalistas de la provincia manifestó su solidaridad con allegados de la víctima y remarcó la necesidad de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad.

“Acompañamos a la familia de Martín Luciano Siegfried en este momento y bregamos por la seguridad, dignidad y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, y en especial aquellas que están bajo custodia estatal. La sobrepoblación carcelaria afecta directamente los derechos humanos”, señalaron desde la entidad. Según consigna el sitio web de la organización, el capítulo entrerriano de la APP es presidido por el reconocido abogado penalista Miguel Ángel Cullen.

APP comunicado

Qué es la Asociación Pensamiento Penal

La APP es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació el 28 de diciembre de 2004 como “un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos”. La entidad se define como un espacio “diverso, federal y horizontal”, con presencia en distintos países de América Latina.

De acuerdo con su propia definición institucional, está integrada por personas vinculadas al sistema de justicia penal en distintos niveles, así como también por militantes sociales, personas privadas de libertad, estudiantes, docentes, comerciantes y profesionales independientes de diversas disciplinas, entre ellas abogacía, psicología, criminología, antropología, trabajo social, periodismo, comunicación social, ciencias políticas, mediación, medicina forense y criminalística.

“Nos une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades integradas y solidarias, el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos”, expresa la organización en su presentación institucional.

En ese marco, la APP también sostiene la necesidad de fortalecer una administración de justicia acorde al programa constitucional y al Estado de derecho, así como promover la participación ciudadana en los procesos de transformación institucional y el respeto por la pluralidad y la diversidad dentro de un sistema democrático.