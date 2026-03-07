Uno Entre Rios | La Provincia | Universidades

Universidades: AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento

Los docentes nucleados en Conadu denuncian un "vaciamiento del sistema". La medida de fuerza de AGDU se llevará a cabo del lunes 16 al viernes 20 de marzo

7 de marzo 2026 · 12:42hs
En el marco de una tensión creciente entre el sector académico y el Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al paro total de actividades previsto para la próxima semana. La decisión, que afectará el normal inicio del ciclo lectivo en diversas facultades, fue ratificada tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu.

La medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

En el marco de la visibilización de la crisis que golpea al sector d ela salud pública, los principales reclamos se centraron en la mejora de los salarios y la estabilidad laboral

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

propuestas culturales en entre rios por el mes de la mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Un sistema al límite

Desde el gremio expresaron un profundo malestar por la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según el comunicado oficial, el sector lleva "dos años sosteniendo las universidades en condiciones inviables", producto de la combinación de una inflación sostenida y la ausencia de negociaciones paritarias que compensen la pérdida del poder adquisitivo. "Con salarios deteriorados y sin paritarias reales, el gobierno pretende profundizar el vaciamiento del sistema universitario", advirtieron desde la conducción gremial.

La Ley de Financiamiento

Para AGDU y la federación nacional, la resolución del conflicto no admite grises. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

"La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, SE CUMPLE", sentenciaron, dejando en claro que la flexibilización de esta normativa es el punto de mayor fricción con las políticas actuales del Ejecutivo.

