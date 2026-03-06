Uno Entre Rios | Escenario | Premio Literario Fray Mocho

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

El Gobierno de Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria para participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

6 de marzo 2026 · 14:06hs
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, mantiene abierta la convocatoria para participar del Premio Literario Fray Mocho 2026, que en esta edición estará dedicado al género Ensayo inédito. Se trata de la máxima distinción literaria que otorga la provincia.

Los trabajos se recibirán hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13. La inscripción podrá realizarse de manera virtual o física, según lo establecen las bases del certamen.

Podrán participar autores entrerrianos nativos, oriundos de otras provincias o argentinos naturalizados, siempre que acrediten una residencia mínima, continuada y permanente de cinco años en Entre Ríos al momento de la convocatoria.

Para concursar se deberá presentar un ensayo original e inédito, con una extensión mínima de 80 páginas y máxima de 250 páginas.

Quienes opten por la inscripción física deberán enviar un sobre a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, de acuerdo con lo indicado en las bases y condiciones. En tanto, la inscripción virtual se realiza a través de la aplicación Mi Entre Ríos, disponible en el enlace:

https://mientrerios.gob.ar/ingresar.

El fallo del jurado, integrado por tres especialistas con reconocida trayectoria literaria, se dará a conocer el 30 de octubre de 2026.

La obra ganadora será publicada por la Editorial de Entre Ríos, con una edición de 1.000 ejemplares, de los cuales 200 serán entregados al autor sin cargo.

El Premio Fray Mocho se convoca anualmente con rotación de géneros literarios —teatro, poesía, cuento, novela y ensayo—, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 7.823 y su Decreto Reglamentario Nº 2967/87.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse AQUÍ. Informes y consultas se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected]

