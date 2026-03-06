Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

El reclamo del hospital de Entre Ríos abarca atenciones de guardia, estudios y prácticas ya efectuadas que aún no han sido abonadas

En una medida poco frecuente para los directivos de centros asistenciales de Entre Ríos, el director del hospital San Benjamín de Colón, Marcos Luciani, hizo pública una abultada deuda que diversas obras sociales nacionales mantienen con la institución. Según publicaron en las redes sociales del nosocomio, el monto total adeudado asciende a casi 160 millones de pesos.

El reclamo se fundamenta en una amplia gama de prestaciones médicas que el equipo de salud del hospital ya ha brindado a los afiliados de estas entidades. Entre los servicios que permanecen pendientes de pago se encuentran: Consultas médicas y atenciones de guardia; estudios diagnósticos y prácticas médicas diversas e internaciones de pacientes.

Luciani subrayó la importancia de informar a la comunidad sobre este estado de mora, destacando que el hospital ha cumplido con su función de brindar salud, pero que el financiamiento correspondiente por parte de las obras sociales nacionales se encuentra retenido. Esta situación financiera representa un desafío significativo para la sostenibilidad operativa del nosocomio público.

Deuda actual por obra social

PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados $83.265.747

Obra Social del Personal de la Industria de la Carne (ISSPICA) $21.380.621,46

Obra Social de Petroleros (OSPE) $15.729.888

Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (OSUTGRA) $8.250.935,20

Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) $4.614.965

Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) $3.841.304

Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) $3.630.200

Obra Social de Conductores Camioneros $2.780.562

Obra Social del Personal de Industrias de la Alimentación (OSPIA) $2.369.306

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) $2.064.315

Servicios Sociales Bancarios (OSSSB) $1.619.831

Unión Obrera Metalúrgica (UOM) $1.483.963

Asociación Mutual Sancor $1.158.646

Obra Social del Personal de la Construcción (OSPECON) $1.147.141

Obra Social del Personal de la Industria Molinera $843.771,14

Obra Social del Personal de la Sanidad (OSPSA) $812.402

Obra Social de Estaciones de Servicio (OSPES) $667.162

Jerárquicos Bancarios $652.688

Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) $438.338

Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) $132.980

Deuda Total Actualizada $157.885.765,80

El médico aclaró que a esa situación se suma que los valores arancelarios reconocidos por muchas obras sociales "no han sido actualizados desde el año 2023, generando un importante desfasaje entre los costos reales de funcionamiento del sistema de salud y los montos que se reconocen por cada atención”.

Actualmente, algunos de los valores reconocidos son:

*Consulta médica ambulatoria: $3.998

*Atención de urgencias en guardia: $7.609

*Día de internación en sala (hasta el 6° día inclusive): $18.217

*Día de internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI): $67.778

Esos montos “se encuentran muy por debajo de los costos reales que implica sostener un sistema de salud, considerando recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria”, consideró el profesional.