Cinthia González: "Quiero hacer historia"

Cinthia González quiere hacer historia y convertirse en la primera representante mujer del boxeo paranaense en lograr un título en el profesionalismo. La Camionera está ante esta posibilidad el sábado 14 de marzo, cuando dispute el cinturón Sudamericano de la categoría Supermosca, que se encuentra vacante.

“Estoy muy ansiosa de que llegue, en primer lugar, el 13 de marzo, que es el día del pesaje. Quiero superar al primer rival que tenemos los boxeadores, que es la balanza. Después subir al ring, disfrutar y demostrar todo el trabajo que se viene realizando con el equipo”, le dijo a UNO González, durante un breve descanso de uno de sus entrenamientos.

Luego, recordó una mala experiencia que tuvo el año con la báscula en Santiago del Estero, lo que hizo que se le suspendiera su compromiso, dejando en claro que no quiere que esto le vuelva a ocurrir: “Siempre están los fantasmas y los miedos de no poder llegar con el peso, tal como me ocurrió aquella vez, pero en esta ocasión sé que no tendré ese inconveniente y cumpliré con el pesaje. Es una pelea muy importante para mí y no quiero que eso me juegue una mala pasada”.

González y Mansilla Cinthia González junto con su técnico, Wenceslao Mansilla, durante uno de sus entrenamientos. Víctor Ludi/UNO

Cinthia González deja su inactividad y va por el cinturón

La última presentación de la Camionera fue el 15 de febrero de 2025, lo que genera que la pugilista esté “muy ansiosa porque quiero volver a pelear. Hace más de un año que no me subo oficialmente al ring y quiero volver a sentir esa sensación. Sí puedo decir que me mantuve entrenando, porque es una de las características que tiene el equipo que encabeza Wenceslao Mansilla. Nosotros entrenamos durante todo el año y eso nos mantiene en actividad, listos por si nos surgen compromisos de último momento. Estoy preparada para esta ocasión, porque quiero hacer historia convirtiéndome en la primera mujer de Paraná que logra un título en el boxeo profesional. Para mí sería un orgullo, tanto como deportista, como así también como mujer y mamá”.

De todos modos, Cinthia considera que su inactividad no la pone en desventaja, ya que “mi rival, la Piru Granadinos, también lleva más o menos el mismo tiempo de inactividad que yo (NdeR: su última pelea fue el 14 de junio de 2025), porque viene de ser mamá. No creo que eso sea influyente en esta pelea, porque venimos las dos con poco rodaje y, en lo personal, nunca paré de entrenarme más allá de frenar algunos días por lesión. Wency es responsable y estricto con sus pupilos, y eso me llevó a estar peleando por el título”.

Al ser consultada sobre cómo vive los días previos a su compromiso, reconoció que: “estoy disfrutando de todo el proceso. La paso bien en los entrenamientos, sea en el que trabajo para mejorar mi boxeo, en la parte física, cardio o los guanteos. Entreno feliz y con ganas, y espero que eso conlleve a tener un resultado positivo porque quiero hacer historia”.

“Me despierto a las cinco de la mañana y me voy a hacer la preparación física –detalló su rutina de estos días–. Vuelvo y descanso una hora para luego hacer manoplas. Busco a mi hija de la escuela, doy clases en el gimnasio de Camioneros y ahí hago guanteos. Si tengo turnos agendados en mi gabinete de masajes, me voy a trabajar. A la noche, para finalizar el día, salgo a correr o corro en cinta”.

¿Cómo será la pelea por el Título Sudamericano?

“Ella es una boxeadora frontal, que va hacia adelante tal como yo. Trabajaré desde distintos ángulos, lo cual me dará un plus. Por el estilo que tenemos, estoy segura de que será una pelea intensa desde el primero hasta el último round, tal como más me gustan los combates. De todos modos, no me tiene que ganar la ansiedad y debo tener la cabeza bien fría para no desordenarme y el corazón caliente para ir en búsqueda de mi victoria. Vengo haciendo muchos rounds de sparring, y he terminado entera en cada práctica, lo cual deja en evidencia el buen trabajo que venimos realizando con todo mi equipo”, concluyó Cinthia González, contando cómo imagina que será su pelea con Granadino en el estadio de la FAB.