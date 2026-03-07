Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó una agenda especial por el Mes de la Mujer. Durante marzo, distintos organismos culturales provinciales ofrecerán muestras, charlas, cine y actividades artísticas con entrada libre y gratuita.

Las propuestas se desarrollarán en museos, espacios culturales e instituciones educativas de la provincia, con actividades que abordan el rol de las mujeres en la cultura, la ciencia, la historia y el arte.

En Concordia, el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179) inaugurará el lunes 9 de marzo a las 20 la muestra artística Ellas: materia, espíritu, visión. El espacio también programó la charla de escritoras Cómo nos hicimos martes, el 13 de marzo a las 19.30; la charla y narración Recorrido interior, de Patricia Jaluf, el 20 de marzo a las 19.30, con participación de la editora Mariela Sanabria; y la charla Mujeres en Robótica, a cargo de la bioingeniera Solana López Agüero, el 26 de marzo a las 19.45.

En Paraná, el Museo Provincial Eva Perón (Don Bosco 749) inaugurará el lunes 9 de marzo a las 11 la muestra fotográfica 60 años en 60 imágenes, que recupera la historia del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos entre 1949 y 1955 y el trabajo territorial de sus delegadas a través de fotografías inéditas. La exposición pertenece a UPCN Seccional Entre Ríos y se presenta en una actividad conjunta con el museo. Permanecerá abierta hasta el 9 de abril, de lunes a viernes de 8 a 14. Para recorridos en horario vespertino se debe solicitar turno previo al correo [email protected].

Museo Provincial de Bellas Artes

El Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355) invita a recorrer la colección Flores para el astronauta, con obras de la artista paranaense Juana Gitlin. La curaduría reúne óleos, acrílicos, grabados y catálogos de exposiciones y salones. También se puede visitar Estampas para el visitante, una estación interactiva dedicada al mundo del grabado a partir de las obras de Gitlin. El museo abre de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; domingos y feriados de 9 a 12.

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano (Gardel 62) realizará el viernes 14 a las 19 la visita guiada Guardianas de memorias. El rol de las mujeres en la cultura chaná, a cargo de Evangelina Jaime.

Por su parte, el Museo Histórico Provincial (Buenos Aires 286) presenta la exposición La mujer y la artista: Celia Torrá, que podrá visitarse de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; domingos y feriados de 9 a 12.

Cine, arte y reconocimientos en espacios culturales.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) organizó junto a la Secretaría de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través de su Área de Género, un ciclo de proyecciones en espacios académicos. La agenda incluye La noche sin mí, el 16 de marzo a las 10 en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde; Todas las fuerzas, el 19 de marzo a las 17 en la Facultad de Humanidades (Escuela Normal, Aula de la Memoria); Álbum de familia, el 26 de marzo a las 9 en la Facultad de Ciencias de la Gestión (Campus UADER, aulas 2 y 3); y Amor Trava, el 30 de marzo a las 10 en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (Campus UADER, aula 1E).

La Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó) inaugurará el miércoles 11 a las 20 la muestra Lo que el río trae…, de la artista Aurora Sueldo, en la Sala de Madera del edificio.

En tanto, La Vieja Usina (Matorras 861) incorporó tres actividades a su agenda de marzo. El 19 de marzo de 9 a 13 se realizará una charla para mujeres emprendedoras organizada por la Secretaría de la Mujer. El 20 de marzo, de 18 a 22, se llevará adelante Despierta Mujer, con un reconocimiento a 20 entrerrianas por su aporte en los ámbitos social, cultural, institucional, científico-productivo y comunitario. El 21 de marzo desde las 16 se desarrollará la jornada Por y Para la Mujer, con propuestas de yoga, pilates, charlas y danza, organizada por Pilates Studio All In.