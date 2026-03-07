Uno Entre Rios | Ovación | Eugenia Peltzer

La paranaense Eugenia Peltzer ganó la Maratón Acuática Chapetón-Paraná

Eugenia Peltzer se impuso tras una extenuante prueba, con un tiempo de cuatro horas, cinco minutos y 22 segundos.

7 de marzo 2026 · 20:00hs
Eugenia Peltzer en las aguas del Pariente del Mar.

Eugenia Peltzer en las aguas del Pariente del Mar.

La nadadora paranaense Eugenia Peltzer, representante del Paraná Rowing Club, se quedó con el primer puesto de una nueva edición de la tradicional Maratón Acuática Chapetón-Paraná, disputada este sábado en las aguas del río Paraná, tras completar un exigente recorrido con un tiempo de cuatro horas, cinco minutos y 22 segundos.

Peltzer logró imponer un ritmo sólido durante el recorrido para quedarse con la victoria en un trayecto donde la resistencia física, la estrategia y la lectura del río suelen marcar diferencias entre los participantes.

Rowing no pudo ante el poderío de Sonder.

Rowing quedó eliminado de la Liga Nacional Masculina

Recreativo cayó ante su público.

Recreativo perdió en su debut en la Liga Federal

El segundo lugar fue para el rosarino Rodrigo Miranda, mientras que el bonaerense Joaquín Lizondo completó el podio de la prueba, que reunió a nadadores de distintas provincias.

La competencia tuvo su largada a las 14.15 desde El Chapetón y la llegada se desarrolló en la playa del Club Atlético Estudiantes ante un buen marco de espectadores.

De esta manera, se completó el calendario estival de Aguas Abiertas dispuesto por la Asociación Civil Barrancas del Paraná.

Los 10 mejores de la Maratón Acuática-Chapetón Paraná

1. Eugenia Peltzer (Paraná) 4.05.22

2. Rodrigo Miranda (Rosario) 4.08.17

3. Joaquín Lizondo (Grand Bourg, Buenos Aires) 4.10.33

4. Carolina Ferino (Alberti, Bs As)

5. César Luis González (Banfield, Buenos Aires)

6. María de los Milagros Cámara (CABA)

7. Matías Colace (Ramos Mejía, Buenos Aires)

8. Daniela Corrales (CABA)

9. Mariano Morales (CABA)

10. Damián Marrón (Crespo)

Eugenia Peltzer Maratón El Chapetón Paraná Rowing Club
