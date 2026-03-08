Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto superó una dura sanción en su debut en el GP de Australia

8 de marzo 2026 · 09:45hs
El piloto argentino Franco Colapinto completó su debut en la Fórmula 1 finalizando en la 14ª posición en el Gran Premio de Australia. A pesar de partir desde el 16° lugar de la grilla, el desempeño del joven piloto de Alpine estuvo marcado por una extraordinaria capacidad de superación frente a adversidades técnicas y una penalización que condicionó sus posibilidades de sumar puntos en su estreno oficial.

La carrera, que registró seis abandonos —entre ellos los de Oscar Piastri e Isack Hadjar—, culminó con un dominio total de Mercedes, logrando el 1-2 con George Russell y Kimi Antonelli. Por su parte, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, logró finalizar en la 10ª posición.

El desarrollo de la competencia para el argentino se vio afectado por una sanción de "stop-and-go", la cual le obligó a pasar por boxes y perder aproximadamente 20 segundos.

Esta medida fue impuesta por los comisarios deportivos debido a una infracción en el procedimiento de largada: el equipo tocó el monoplaza cuando faltaban apenas 15 segundos para el inicio, un error de responsabilidad absoluta de la escudería Alpine, según reconoció el ingeniero de pista Stuart Barlow.

A pesar de este contratiempo, Colapinto destacó por su destreza técnica y reflejos. En los metros iniciales, realizó una de las maniobras evasivas más impresionantes de los últimos años para evitar una colisión con Liam Lawson, quien se había quedado detenido en la largada. "Me podría haber quedado tirado; por suerte los reflejos estuvieron bien", declaró el piloto tras la carrera.

Otro punto alto de su actuación fue la asombrosa gestión de neumáticos. El piloto logró mantenerse en pista durante 48 de las 58 vueltas (el 82% de la carrera) con el mismo juego de neumáticos duros, que terminaron completamente desgastados a la espera de un safety car que nunca apareció. Esta resistencia permitió validar la pericia de Colapinto, demostrando un ritmo consistente y maniobras finas a pesar de las condiciones adversas de su Alpine A526.

La carrera, que registró seis abandonos —entre ellos los de Oscar Piastri e Isack Hadjar—, culminó con un dominio total de Mercedes, logrando el 1-2 con George Russell y Kimi Antonelli. Por su parte, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, logró finalizar en la 10ª posición.

Qué dijo Franco Colapinto

Tras la competencia, Colapinto calificó la sanción de "locura" y lamentó el error estratégico del equipo, aunque se mostró optimista respecto al ritmo mostrado en carrera. Con la mirada puesta en la próxima fecha del 15 de marzo en China, el piloto argentino buscará capitalizar su consistencia para pelear por sus primeros puntos en la categoría.

