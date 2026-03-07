Uno Entre Rios | La Provincia | profesionales

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Profesionales de la Salud autoconvocados protestaron por la crisis del sector bajo la consigna "Recurso Humano Crítico".

7 de marzo 2026 · 12:35hs
En el marco de la visibilización de la crisis que golpea al sector d ela salud pública

Foto: APF

En el marco de la visibilización de la crisis que golpea al sector d ela salud pública, los principales reclamos se centraron en la mejora de los salarios y la estabilidad laboral

Profesionales de la Salud autoconvocados se movilizaron en Paraná bajo la consigna "Recurso Humano Crítico". En el marco de la visibilización de la crisis que golpea al sector d ela salud pública, los principales reclamos se centraron en la mejora de los salarios y la estabilidad laboral

Este sábado, la Plaza de Mayo de Paraná fue el escenario de una masiva movilización protagonizada por los Profesionales Autoconvocados de Entre Ríos (ER). La jornada, que comenzó a las 11, reunió a un amplio sector del personal sanitario bajo un reclamo común: la recomposición urgente de sus condiciones laborales y salariales. Luego se trasladaron a Casa de Gobierno deonde se leyó un comunicado.

Los docentes nucleados en Conadu denuncian un vaciamiento del sistema. La medida de fuerza de AGDU se llevará a cabo del lunes 16 al viernes 20 de marzo

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

propuestas culturales en entre rios por el mes de la mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Salarios congelados

El punto más crítico de la protesta radica en la falta de actualizaciones económicas. Según manifestaron los voceros a través de sus consignas, el sector registra "cero aumentos" desde junio de 2025, una situación que consideran insostenible frente al actual contexto inflacionario. La demanda por "sueldos dignos" y una "carga horaria acorde al salario" fue el motor principal de la convocatoria.

Además de la cuestión económica, el petitorio entregado y difundido durante la movilización incluyó puntos estructurales que afectan el funcionamiento de la salud pública. Piden Estabilidad laboral y la regularización de los interinatos.

Además reclamaron concursos transparentes para cargos de base y cargos jerárquicos adecuados y la plena vigencia y reconocimiento de la carrera profesional sanitaria. "Luchamos por nuestros derechos y por una salud pública de calidad", expresaron los profesionales durante la lectura de su comunicado oficial frente a la Casa de Gobierno.

Recurso Humano crítico

Durante la movilización se advirtió sobre la fragilidad del sistema sanitario. Los autoconvocados enfatizaron que son considerados "recurso humano crítico", pero que ese estatus no se traduce en políticas concretas que eviten el pluriempleo y el agotamiento del personal.

Tras la concentración en la plaza, los profesionales evaluarán los pasos a seguir, sin descartar nuevas medidas de fuerza si no se establece una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes para dar respuesta a los puntos de reclamo.

profesionales salud Salarios Estabilidad laboral
Legisladores e intendentes lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF en Paysandú.

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

crece la demanda de cursos de oficios en parana ante la incertidumbre laboral

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

El índice de precios de alquileres subió más de 16 veces en tres años.

El índice de precios de alquileres subió más de 16 veces en tres años

Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores. El SMN indica una semana con jornadas inestables con algunas lluvias aisladas

SMN: persisten condiciones de inestabilidad y altas temperaturas

