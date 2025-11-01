Uno Entre Rios | Ovación | Argentina XV

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Este sábado, Argentina XV cayó 31-28 ante Munster en el estadio Thomond Park. El equipo mostró gran nivel y tuvo la presencia del paranaense Diego Correa.

1 de noviembre 2025 · 16:56hs
Con participación del paranaense Diego Correa

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster.

Este sábado, en su tercera presentación internacional del año, Argentina XV cayó 31-28 ante Munster Rugby en un intenso partido en el estadio Thomond Park. El equipo de Álvaro Galindo mostró solidez y competitividad frente a uno de los clubes más tradicionales de Europa, dejando una gran imagen pese a la derrota. El paranaense Diego Correa ingresó por Matías Medrano.

El conjunto argentino venía de conseguir dos triunfos consecutivos en la ventana de julio, frente a Brasil (45-17) y Rumania (52-12), y mantuvo el nivel frente a un rival de jerarquía que participa en el United Rugby Championship. Desde el inicio, los albicelestes se plantaron con decisión en campo rival y lograron abrir el marcador a los 18 minutos con un try de Faustino Sánchez Valarolo, luego de una gran acción individual de Tobías Wade, que interceptó un kick defectuoso y asistió a su compañero para apoyar la primera conquista, convertida por Julián Hernández. La alegría duró poco, ya que apenas dos minutos más tarde Evan O'Connell empató para Munster tras una buena jugada colectiva, y cerca del cierre de la primera mitad el apertura Tony Butler aprovechó un error defensivo argentino para apoyar el segundo try de los locales, dejando el parcial 10-7 a favor del conjunto irlandés.

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado.

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso.

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

LEER MÁS: El Cuatro Hectáreas se viste de rugby: llega la gran jornada de semifinales del Torneo del Litoral 2025

Argentina XV mostró carácter y nivel internacional ante Munster

Munster vs. Argentina XV (1).jpeg

En el complemento, Munster mantuvo la iniciativa y estiró la diferencia con un try de Gavin Coombes, convertido por Butler. Pese al golpe, Argentina XV reaccionó con firmeza y aprovechó la tarjeta amarilla recibida por Paddy Patterson para acortar distancias mediante un maul finalizado por Leonel Oviedo, nuevamente con conversión de Hernández. Pero los locales volvieron a golpear rápidamente con otro try de Butler, que amplió la ventaja. Lejos de resignarse, los dirigidos por Galindo mostraron carácter y descontaron gracias a una excelente combinación entre Leonardo Gea Salim y Santiago Pernas, quien apoyó el tercer try argentino, también convertido por Hernández, que estuvo perfecto con el pie.

A doce minutos del final, Munster volvió a marcar a través de Seán O'Brien y sentenció prácticamente el encuentro. En la última jugada, Tobías Wade logró apoyar el cuarto try argentino, convertido por Bautista Farisé, para dejar el marcador final en 31-28 en favor de los irlandeses.

Pese a la derrota, Argentina XV redondeó una muy buena actuación en un partido de gran ritmo e intensidad, mostrando solidez defensiva, actitud y un funcionamiento en crecimiento. El seleccionado nacional volverá a presentarse el próximo viernes, desde las 16.45, cuando enfrente a Bristol Bears, equipo de la Premiership Rugby, en el estadio Ashton Gate, ubicado en la ciudad inglesa de Bristol.

Síntesis del partido

Argentina XV: 1. Matías Medrano (Diego Correa), 2. Leonel Oviedo (Juan Manuel Vivas), 3. Francisco Moreno (Octavio Filippa), 4. Lautaro Simes (Lorenzo Colidio), 5. Federico Albrisi, 6. Nicolas D’Amorim, 7. Aitor Bildosola (Juan Pedro Bernasconi), 8. Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), 9. Alejo Sugasti (Estanislao Pregot), 10. Julián Hernández (Bautista Farisé), 11. Mateo Soler, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Leonardo Gea Salim (Agustín Fraga), 14. Santiago Pernas, 15 Tobías Wade.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Munster Rugby: 1. Josh Wycherley, 2. Lee Barron, 3. Ronan Foxe; 4. Conor Ryan, 5. Evan O'Connell; 6. Jack O’Donoghue (capitán), 7. Ruadhán Quinn, 8. Gavin Coombes; 9. Paddy Patterson, 10. Tony Butler; 11. Shay McCarthy, 12. Seán O'Brien, 13. Fionn Gibbons, 14. Diarmund Kilgallen y 15. Mike Haley.

Suplentes: 16. Max Clein, 17. Mark Donnelly, 18. Kieran Ryan, 19. Fineen Wicherley, 20. Luke Murphy, 21. Jake O’Riordan, 22. JJ Hanrahan, 23. Ben O’Connor.

Entrenador: Clayton McMillan.

Primer tiempo: 18m, try de Faustino Sánchez Valarolo convertido por Julián Hernández (AXV); 20m, try de Evan O’Connell (M); 34m, try de Tony Butler (M).

Resultado parcial: Argentina XV 7 vs 10 Munster.

Segundo tiempo: 5m, try de Gavin Coombes convertido por Tony Butler (M); 9m, try de Leonel Oviedo convertido por Julián Hernández (AXV); 13m, try de Tony Butler convertido por él mismo (M); 23m, try de Santiago Pernas convertido por Julián Hernández (AXV); 27m, try de Seán O’Brien convertido por Tony Butler (M); 40m, try de Tobías Wade convertido por Bautista Farisé (AXV).

Incidencias: 8m, tarjeta amarilla a Paddy Patterson (M).

Resultado final: Argentina XV 28 vs 31 Munster.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Cancha: Thomond Park (Limerick, Irlanda).

Argentina XV Munster Álvaro Galindo
Noticias relacionadas
Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia.

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

Ver comentarios

Lo último

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Ultimo Momento
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

La provincia
Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Dejanos tu comentario