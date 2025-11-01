Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster.

Este sábado, Argentina XV cayó 31-28 ante Munster en el estadio Thomond Park. El equipo mostró gran nivel y tuvo la presencia del paranaense Diego Correa.

Este sábado, en su tercera presentación internacional del año, Argentina XV cayó 31-28 ante Munster Rugby en un intenso partido en el estadio Thomond Park . El equipo de Álvaro Galindo mostró solidez y competitividad frente a uno de los clubes más tradicionales de Europa, dejando una gran imagen pese a la derrota. El paranaense Diego Correa ingresó por Matías Medrano.

El conjunto argentino venía de conseguir dos triunfos consecutivos en la ventana de julio, frente a Brasil (45-17) y Rumania (52-12), y mantuvo el nivel frente a un rival de jerarquía que participa en el United Rugby Championship. Desde el inicio, los albicelestes se plantaron con decisión en campo rival y lograron abrir el marcador a los 18 minutos con un try de Faustino Sánchez Valarolo, luego de una gran acción individual de Tobías Wade, que interceptó un kick defectuoso y asistió a su compañero para apoyar la primera conquista, convertida por Julián Hernández. La alegría duró poco, ya que apenas dos minutos más tarde Evan O'Connell empató para Munster tras una buena jugada colectiva, y cerca del cierre de la primera mitad el apertura Tony Butler aprovechó un error defensivo argentino para apoyar el segundo try de los locales, dejando el parcial 10-7 a favor del conjunto irlandés.

Argentina XV mostró carácter y nivel internacional ante Munster

Munster vs. Argentina XV (1).jpeg Foto: Gentileza/Prensa UAR

En el complemento, Munster mantuvo la iniciativa y estiró la diferencia con un try de Gavin Coombes, convertido por Butler. Pese al golpe, Argentina XV reaccionó con firmeza y aprovechó la tarjeta amarilla recibida por Paddy Patterson para acortar distancias mediante un maul finalizado por Leonel Oviedo, nuevamente con conversión de Hernández. Pero los locales volvieron a golpear rápidamente con otro try de Butler, que amplió la ventaja. Lejos de resignarse, los dirigidos por Galindo mostraron carácter y descontaron gracias a una excelente combinación entre Leonardo Gea Salim y Santiago Pernas, quien apoyó el tercer try argentino, también convertido por Hernández, que estuvo perfecto con el pie.

A doce minutos del final, Munster volvió a marcar a través de Seán O'Brien y sentenció prácticamente el encuentro. En la última jugada, Tobías Wade logró apoyar el cuarto try argentino, convertido por Bautista Farisé, para dejar el marcador final en 31-28 en favor de los irlandeses.

Pese a la derrota, Argentina XV redondeó una muy buena actuación en un partido de gran ritmo e intensidad, mostrando solidez defensiva, actitud y un funcionamiento en crecimiento. El seleccionado nacional volverá a presentarse el próximo viernes, desde las 16.45, cuando enfrente a Bristol Bears, equipo de la Premiership Rugby, en el estadio Ashton Gate, ubicado en la ciudad inglesa de Bristol.

Síntesis del partido

Argentina XV: 1. Matías Medrano (Diego Correa), 2. Leonel Oviedo (Juan Manuel Vivas), 3. Francisco Moreno (Octavio Filippa), 4. Lautaro Simes (Lorenzo Colidio), 5. Federico Albrisi, 6. Nicolas D’Amorim, 7. Aitor Bildosola (Juan Pedro Bernasconi), 8. Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), 9. Alejo Sugasti (Estanislao Pregot), 10. Julián Hernández (Bautista Farisé), 11. Mateo Soler, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Leonardo Gea Salim (Agustín Fraga), 14. Santiago Pernas, 15 Tobías Wade.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Munster Rugby: 1. Josh Wycherley, 2. Lee Barron, 3. Ronan Foxe; 4. Conor Ryan, 5. Evan O'Connell; 6. Jack O’Donoghue (capitán), 7. Ruadhán Quinn, 8. Gavin Coombes; 9. Paddy Patterson, 10. Tony Butler; 11. Shay McCarthy, 12. Seán O'Brien, 13. Fionn Gibbons, 14. Diarmund Kilgallen y 15. Mike Haley.

Suplentes: 16. Max Clein, 17. Mark Donnelly, 18. Kieran Ryan, 19. Fineen Wicherley, 20. Luke Murphy, 21. Jake O’Riordan, 22. JJ Hanrahan, 23. Ben O’Connor.

Entrenador: Clayton McMillan.

Primer tiempo: 18m, try de Faustino Sánchez Valarolo convertido por Julián Hernández (AXV); 20m, try de Evan O’Connell (M); 34m, try de Tony Butler (M).

Resultado parcial: Argentina XV 7 vs 10 Munster.

Segundo tiempo: 5m, try de Gavin Coombes convertido por Tony Butler (M); 9m, try de Leonel Oviedo convertido por Julián Hernández (AXV); 13m, try de Tony Butler convertido por él mismo (M); 23m, try de Santiago Pernas convertido por Julián Hernández (AXV); 27m, try de Seán O’Brien convertido por Tony Butler (M); 40m, try de Tobías Wade convertido por Bautista Farisé (AXV).

Incidencias: 8m, tarjeta amarilla a Paddy Patterson (M).

Resultado final: Argentina XV 28 vs 31 Munster.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Cancha: Thomond Park (Limerick, Irlanda).