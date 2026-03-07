Una joven de La Paz encontró casi $2 millones y los entregó a la policía

Una joven de 21 años encontró $1.860.000 en el Banco Nación en La Paz y lo entregó a la policía. Investigan su origen y al dueño del dinero. ‍

Una joven de La Paz encontró una gran cantidad de dinero este sábado por la mañana y los entregó a la policía local. El monto encontrado era de casi dos millones de pesos. El dinero quedó a disposición de la Fiscalía, que investiga la procedencia y propiedad de la suma.

Según informó a UNO la División Investigaciones y Delitos Complejos La Paz, este sábado, en calle San Martín, alrededor de las 10 de la mañana, una joven de 21 años que pasaba por la sucursal del Banco de la Nación Argentina encontró una importante suma de dinero en la zona de cajeros automáticos. La suma hallada era de $1.860.000.

Buscan de quién es el dinero

Ante el sorpresivo hallazgo, la mujer se dirigió a la policía local, se identificó y entregó la plata. "Tras la entrega, se dio aviso a la Fiscal en turno, quien ordenó el secuestro del dinero y la apertura de una investigación para establecer la procedencia y propiedad de la suma hallada", informó la Policía a UNO.

Ahora, la Comisaría y la Fiscalía continúan con las tareas investigativas para dar con el legítimo propietario de los fondos.