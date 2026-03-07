Uno Entre Rios | Ovación | Julián Santero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero se adjudicó la clasificación en la segunda fecha en Viedma. Mariano Werner tuvo una buena sesión y quedó en el tercer lugar.

7 de marzo 2026 · 17:29hs
El mendocino fue el más veloz en la tarde de Viedma y se ilusiona con la victoria.

Julián Santero (BMW) ganó la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera que se disputó en Viedma. El piloto del BMW Motorsport selló un tiempo de 1’28”113/1000 y logró su 11ª pole position, estableciendo un nuevo récord para el circuito. Superó a Elio Craparo (Ford Mustang), por 233/1000 y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

Mariano Werner busca revertir una mala racha.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de 1’28”457/1000 que había obtenido Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en 2025. En la segunda tanda, Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) selló un tiempo de 1’20”084/1000. En tanto que en la clasificación, Santero lo revalidó con un 1’28”113/1000 para establecer el récord de vuelta. Vale recordar que los ensayos no son tenidos en cuenta en el cómputo de esta estadística.

También cabe destacar que Santero viene de estar en el centro de la escena en la primera fecha disputada en El Calafate. Allí fue cuarto en clasificación y primero en pista en la Final, pero un exceso en la relación de compresión de su motor determinó su exclusión total de la competencia. Así fue como Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó el triunfo. En esta oportunidad, Santero también le otorgó al flamante BMW su primera pole position desde su desembarco en el TC.

Werner fue tercero en la clasificación a 270/1000 de Santero y de esta manera confía en obtener un buen resultado en Viedma. El objetivo del piloto de Paraná es la de cortar la larga racha de malos resultados, que le impiden redondear un buen fin de semana. Cabe destacar que en El Calafate venía para sumar puntos importantes, pero una falla se lo impidió.

Qué dijo Julián Santero

“No fueron las mejores semanas después de El Calafate, por eso nos tomamos esto como una revancha. Felicito a todo mi equipo. Es bueno volver a tener un buen rendimiento. Algunos rivales directos no pudieron llegar a los tiempos de los entrenamientos y eso nos benefició en la tanda cronometrada”, dijo el poleman de la jornada.

“Es un excelente sábado para nosotros. Habíamos funcionado bien en los entrenamientos, pero el TC siempre es una incógnita. Pudimos revalidar nuestro buen momento, así que mañana vamos a buscar dar pelea”, dijo Craparo que quedó a 233/1000 del líder.

La palabra de Mariano Werner

“Fue una buena clasificación para nosotros. Fuimos de menor a mayor y, aunque mi vuelta no fue la más limpia, solo con un giro nos bastó para marcar este tiempo”, dijo el piloto de Paraná.

Las series en Viedma se pondrán en marcha este domingo a las 10.55, 11.20 y 11.45, respectivamente. En esta última, Werner partirá desde la posición de privilegio. En tanto que la carrera final se iniciará a las 13.55.

