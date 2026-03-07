Uno Entre Rios | Ovación | Gurí Martínez

Gurí Martínez habló sobre la decisión de su hijo: "Quedé un poco sorprendido"

El piloto entrerriano Agustín Martínez decidió no continuar en el automovilismo. Su padre, Gurí Martínez, expresó sorpresa y apoyo por la decisión.

7 de marzo 2026 · 15:32hs
El piloto entrerriano Agustín Martínez tomó una decisión contundente: no continuará en el automovilismo deportivo. La determinación sorprendió a su equipo, a su entorno y a su familia, marcando un punto de inflexión en la carrera de uno de los referentes del automovilismo de la región.

Ayer por la mañana, en el autódromo de la ciudad de Viedma, su padre, Gurí Martínez, se refirió a la decisión de su hijo y habló hasta emocionarse: "Quedé un poco sorprendido pero es una decisión personal. Por otro lado estoy bien porque lo veo contente a él", expresó Gurí, dejando en claro que, pese a la sorpresa que generó el anuncio, se mantiene tranquilo y apoyando a su hijo.

LEER MÁS: Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

Gurí Martínez habló de la decisión de Agustín de dejar las pistas

Respecto al futuro del Ford Mustang que utilizaba en competencia, el entrerriano explicó cómo se gestionará su continuidad dentro del equipo: "Me han llamado, me han preguntado, pero en concreto nada. El equipo está preparado para atender cuatro autos y este puede quedar para el TC o pasar al TC Pista".

Con estas declaraciones, se confirma la decisión de Agustín Martínez de alejarse de la pista, dejando abierta la posibilidad de que el vehículo que utilizaba pueda seguir activo en las competencias, ya sea en el Turismo Carretera (TC) o en el TC Pista, dentro de la estructura del equipo.

La decisión del piloto marca el cierre de una etapa en su carrera deportiva y genera expectativas sobre cómo se reorganizará el equipo y quién ocupará su lugar en próximas competencias. Esta importante determinación ha causado gran sorpresa entre los seguidores del automovilismo regional, quienes seguirán de cerca todos los movimientos y el futuro destino del Ford Mustang en sus próximas competencias importantes.

