SMN: condiciones variables y aumento de temperaturas

Para este domingo temperaturas promedio entre 18 grados de mínima y 28 de máxima. Se esperan tormentas aisladas. El pronóstico extendido del SMN

8 de marzo 2026 · 07:17hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con condiciones variables, aumento de temperaturas promedio cercanas a los 30 grados y probabilidad de precipitaciones en algunos departamentos.

Pronóstico extendido

Para este domingo temperaturas promedio entre 18 grados de mínima y 28 de máxima. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores. El SMN indica una semana con jornadas inestables con algunas lluvias aisladas

SMN: persisten condiciones de inestabilidad y altas temperaturas

Se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Para el lunes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 29 grados y el viento soplará del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El martes el termómetro marcará 19 grados de mínima y 29 de máxima. El cielo estará algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado durante la tarde y noche. El viento predominará del noreste

Para el miércoles la temperatura irá en aumento con 18 de mínima y 30 de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector este.

El jueves se esperan temperaturas dentro de los 20 y los 31 grados. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada con vientos del este rotando al sudeste.

Para el viernes se espera una mínima de 21 grados y una máxima en 32. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector este.

El sábado, en tanto, las temperaturas oscilarán entre 19 y 31 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al este.

SMN temperaturas Pronóstico extendido Servicio Meteorológico Nacional tormentas
