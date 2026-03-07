Basavilbaso: secuestran carne bovina y elementos de pesca tras allanamientos.

Personal de la Comisaría Basavilbaso, junto a efectivos de las Brigadas de Abigeato realizaron una serie de procedimientos que arrojaron resultados positvos.

En el marco de una investigación por presuntos delitos contra la propiedad rural, personal de la Comisaría Basavilbaso , junto a efectivos de las Brigadas de Abigeato de los departamentos Uruguay, Colón y Villa Mantero, realizaron una serie de procedimientos que arrojaron resultados de interés para la causa.

Las actuaciones se llevaron adelante bajo las directivas de la Fiscalía Auxiliar a cargo de la Dra. Denise Caraballo y con autorización del Juzgado de Garantías Nº1, que dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de localizar elementos vinculados a una denuncia por abigeato.

Durante uno de los procedimientos, efectuado en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Medina, los uniformados secuestraron alrededor de 15 kilogramos de carne bovina, correspondientes a cortes de paleta y espinazo. Según se informó, los mismos presentaban restos de pasto y sangre fresca, lo que indicaría una faena reciente. En el lugar también fue incautada una sierra con restos biológicos, que habría sido utilizada para el desposte.

En ese mismo domicilio, además, se labraron actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Pesca Nº 4892, procediéndose al secuestro de una malla de pesca de aproximadamente 10 metros y al decomiso de varias piezas ictícolas –tarariras, bagres y una boga– que no cumplían con las medidas reglamentarias.

En otro de los domicilios allanados no se hallaron elementos de interés inmediato, aunque el personal policial realizó el levantamiento de muestras biológicas y manchas similares a sangre detectadas en el interior de un utilitario Peugeot Partner.

Dicho material será sometido a peritajes científicos para determinar si guarda relación con los animales denunciados como sustraídos. Los moradores de las viviendas intervenidas, hombres mayores de edad, quedaron supeditados a la causa y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes, informó FM Riel.