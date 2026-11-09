El primer gran logro para Boca del Tigre

Boca del Tigre fue el ganador de la octava edición del premio Fundación River. El club entrerriano recibirá 30 millones de pesos para obras de infraestructura.

La Asociación Civil Club Atlético Boca del Tigre, una institución del pequeño paraje rural del departamento Nogoyá , vivió días inolvidables. Su proyecto fue elegido como el mejor de la octava edición del Premio Fundación River Plate, un reconocimiento que distingue a clubes de barrio y organizaciones sociales de todo el país por el impacto de sus iniciativas en la comunidad.

El logro tiene un valor especial: se convirtió en la primera entidad entrerriana en conquistar este galardón. La emoción todavía perdura entre los integrantes de la institución, que encontraron en esta distinción un impulso para continuar creciendo. La convocatoria reunió a más de 700 clubes de distintos puntos de Argentina y Boca del Tigre logró avanzar en cada una de las instancias hasta quedarse con el primer lugar.

El camino hacia el premio tuvo varias etapas. La entidad entrerriana fue seleccionada entre cinco instituciones y, posteriormente, comenzó una votación en la que la comunidad tuvo un papel protagónico. Los tres clubes que reunieran la mayor cantidad de votos accederían a la instancia final. Boca del Tigre consiguió el respaldo necesario y se metió entre los finalistas junto al Club Social y Deportivo Agua de Oro, del departamento Colón, provincia de Córdoba, y el Club Atlético y Social San Lorenzo, de Rauch, Buenos Aires.

La sorpresa de la Fundación River

La definición tuvo un desenlace tan inesperado como emocionante. Desde la Fundación River Plate enviaron a los finalistas un enlace para participar de una videoconferencia a través de Google Meet. En ese encuentro, los organizadores comunicarían los premios correspondientes a cada institución. Los integrantes de Boca del Tigre decidieron reunirse en el salón comunal de Aldea Santa Rosa, localidad ubicada a unos dos kilómetros del paraje. Allí se concentraron alrededor de 300 personas entre jugadores, socios, trabajadores y colaboradores, expectantes por conocer el resultado.

“Notamos que éramos los únicos que estábamos conectados en la videoconferencia. En un momento se cortó la llamada. Al instante ingresaron al salón representantes de la Fundación para comunicarnos que éramos los ganadores”, relató Gustavo Lell, coordinador y miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Club Atlético Boca del Tigre, en diálogo con Ovación.

La sorpresa dio paso a una celebración multitudinaria. La noticia se extendió entre los vecinos y el festejo continuó con una caravana por Crespo y una recorrida por el centro de la ciudad. “Estuvo complicado dormir. Nos acostamos cerca de las tres de la mañana. Había que bajar los decibeles y la adrenalina. Te quedan un montón de imágenes dando vueltas en la cabeza. Se festejó como un título. Estamos súper orgullosos y creemos que esto es un puntapié para seguir creciendo”, contó Lell.

La comunidad de Boca del Tigre celebrando en localidades cercanas al paraje.

El reconocimiento también tiene una dimensión histórica para una institución que dio sus primeros pasos hace pocos años. Boca del Tigre fue inaugurado en 2022 y todavía no tuvo la oportunidad de celebrar un campeonato oficial. Por eso, la conquista del premio representa mucho más que una distinción económica. “Podría decirse que fue un festejo como de campeonato. Nosotros no tenemos la dicha de conocer lo que es ganar un título oficial, pero creo que esto se le asemeja mucho. Es el primer título, la primera estrella”, expresó el dirigente.

El premio será destinado a obras de infraestructura

La alegría tiene, además, un objetivo concreto. Como ganadora de la convocatoria, la institución recibirá un premio de 30 millones de pesos que será destinado íntegramente a una obra de infraestructura: la construcción del tejido perimetral de la cancha de fútbol, con el alambrado olímpico reglamentario.

La realización de esta obra significará un paso fundamental para el crecimiento deportivo del club. Permitirá que el equipo masculino de Primera División pueda disputar como local los encuentros correspondientes a la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá, una posibilidad que hasta el momento no tenía por no contar con las condiciones necesarias en su campo de juego.

Lell explicó que el dinero no será entregado directamente a la institución, sino que la Fundación River Plate se encargará de abonar los trabajos. “Mucha gente nos pregunta cómo será el mecanismo. Nosotros conseguimos los proveedores y la mano de obra, pero River les paga directamente. No es que nos entregan los 30 millones y nosotros ejecutamos la obra. No tenemos acceso al dinero. Me parece que es lo más transparente y también le da una credibilidad mayor al programa”, aclaró.

Los tiempos de ejecución ya comenzaron a formar parte de la planificación. Desde la Fundación solicitaron avanzar con la iniciativa para que pueda estar terminada antes de que se conozca al ganador de la novena edición del premio. En Boca del Tigre estiman que la inauguración podría concretarse a mediados del próximo año.

En Boca del Tigre manda el Millonario

La distinción también despertó una particularidad por el nombre de la institución. Boca del Tigre, ganador de un premio otorgado por la Fundación River Plate, no responde a una identificación futbolística con el Xeneize, sino que lleva la denominación del paraje rural donde nació y desarrolla sus actividades.

“El nombre del club es homónimo al paraje. Boca del Tigre es el nombre del lugar de la zona rural donde vivimos. Particularmente, somos más los hinchas de River. Te diría que hay una proporción de 80 a 20”, explicó Lell entre risas.

Más allá de las preferencias futbolísticas, el dirigente destacó el valor de este tipo de iniciativas para las instituciones del interior. “Creo que esto también hace más grande a River, este tipo de programas. Para nosotros es un orgullo porque, más allá de que sea River, Boca o cualquier club grande de Argentina, recibir un premio así, siendo un club tan nuevo y tan de campo, es algo que no pasa todos los días”, concluyó.