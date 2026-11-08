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Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para evaluar el trabajo de 2025 y 2026 y planificar acciones para 2027 que fortalezcan el diseño y la producción.

8 de noviembre 2026 · 19:45hs
Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local.

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local.

Integrantes de los Núcleos de Diseño participaron de un encuentro para evaluar las actividades realizadas durante 2025 y 2026 y elaborar propuestas para el próximo año. La jornada formó parte de Diseña Paraná, una iniciativa de la Municipalidad que promueve la profesionalización de los emprendimientos, el trabajo colaborativo y el desarrollo del sector creativo y productivo de la ciudad.

Durante la reunión, los participantes compartieron experiencias, analizaron los avances e identificaron oportunidades de mejora. También trabajaron en propuestas para dar continuidad al programa durante 2027.

Un balance para planificar nuevas acciones

La coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, explicó que el objetivo es “consolidar una red de trabajo que impulse el diseño y la producción local”.

Según indicó, el encuentro “permitió poner en valor el recorrido realizado y fortalecer los vínculos entre emprendedores, a partir de una planificación colectiva que contempla las necesidades y desafíos del sector”.

La funcionaria señaló que las acciones previstas para 2027 buscan dar continuidad al trabajo desarrollado. La planificación “busca profundizar este camino, consolidar los espacios de cooperación y generar nuevas oportunidades para que el diseño local continúe creciendo como parte del desarrollo productivo de Paraná”, remarcó.

La participación de los emprendedores

Por su parte, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó la importancia de involucrar a los emprendedores en la definición de las próximas acciones y en los lineamientos del diseño como política pública de la ciudad.

La funcionaria sostuvo que la participación de los protagonistas “incorpora una mirada imprescindible y es la base para la sostenibilidad en el tiempo, y sostener es lo que permite crecer y dar saltos de calidad”.

En ese marco, Santana subrayó que el programa “forma parte de las políticas que impulsa la gestión de Rosario Romero, para promover el desarrollo económico local, fortalecer los emprendimientos y generar oportunidades a través de la articulación entre el Estado y los sectores productivos”.

El diseño como motor del desarrollo local

Los Núcleos de Diseño son espacios de trabajo colaborativo que reúnen a emprendedores vinculados con la producción textil, los accesorios, los objetos, los artículos para el hogar y el mobiliario. Mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, promueven la cooperación, la generación de oportunidades y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Estos espacios integran Diseña Paraná, el Programa de Fortalecimiento para Emprendedores con Diseño que impulsa el Municipio para acompañar la profesionalización de los emprendimientos y potenciar la actividad económica local.

La propuesta incluye instancias de formación, asesoramiento y vinculación destinadas a mejorar las capacidades productivas y comerciales de los participantes, además de fortalecer la identidad del diseño paranaense.

Diseña Paraná Trabajo Producción
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