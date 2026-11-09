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El horóscopo para este lunes 9 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

9 de noviembre 2026 · 06:56hs
El horóscopo para este lunes 9 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se abre una oportunidad muy esperada en el ámbito laboral; no temas asumir un riesgo calculado si confías en tu capacidad. En el amor, dale espacio a tu pareja si notas frialdad y dedícate a recuperar tu energía.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuidado con las tensiones familiares y evita las prisas con firmas o grandes inversiones económicas por ahora. En el trabajo, en cambio, tu concentración está al máximo y resolverás un tema complejo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Un alineamiento entre Marte y Júpiter potencia tu vitalidad, tu carisma y tu capacidad para convencer a los demás. Buen momento para aprender y apoyarte en la experiencia de quienes te rodean.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La intensidad emocional se une a un gran impulso creativo. Es un día perfecto para conectar profundamente con lo que amas y soltar bloqueos expresivos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Es tiempo de mirar hacia dentro, limpiar energéticamente tu hogar o cerrar una etapa familiar que te quita serenidad. Confía en tu instinto.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 8 de noviembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tu día de suerte se inclina hacia la comunicación fluida, la organización y la resolución de asuntos pendientes. Evita darle demasiadas vueltas a los mensajes antes de enviarlos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La Luna te pide revisar cómo estás gestionando tus recursos materiales y tu seguridad personal. Suelta aquello que ya no sostiene tu abundancia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con la Luna Nueva en tu signo, es el momento cumbre para renacer, dejar atrás viejos miedos y liberarte de ataduras que pesan en tu alma.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Conviene bajar las revoluciones, regalarte un momento de silencio y prestar atención a tu mundo interior y a tus sueños.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada favorable para evitar discusiones innecesarias con seres queridos y enfocarte en el avance seguro de tus metas a largo plazo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Percibes una claridad renovada sobre tu rumbo profesional. Escucha tu instinto y aléjate de las expectativas ajenas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se abre una perspectiva distinta para mirar tus metas. Suelta ideas limitantes y confía plenamente en tu intuición.

Horóscopo Signo noviembre
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