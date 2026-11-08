Una mujer fue aprehendida en un local de indumentaria de Paraná luego de intentar sustraer cinco shorts de jeans. Fue trasladada a la Alcaidía

Personal policial de la Comisaría 2° intervino el sábado por la tarde en un hecho delictivo ocurrido en un comercio del rubro de indumentaria ubicado en la intersección de las calles Gualeguaychú y Monte Caseros, en Paraná.

De acuerdo con lo informado a UNO por las fuentes policiales, el procedimiento se inició luego de que una mujer mayor de edad fuera demorada en el lugar tras haber intentado sustraer un total de cinco shorts de jeans del establecimiento comercial.

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Secuestro de la mercadería y medida judicial

Durante el procedimiento, los efectivos policiales actuantes realizaron el formal secuestro de la totalidad de las prendas de vestir sustraídas. Posteriormente, se entabló comunicación con la Fiscalía interviniente para informar sobre lo acontecido. Ante esta situación, las autoridades judiciales dispusieron la detención formal de la acusada y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.