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Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Con más de 25 asociaciones participantes, propuestas gastronómicas y programación artística, se inauguró otra edición de la Feria de Colectividades en Paraná.

8 de noviembre 2026 · 11:40hs
En Paraná comenzó la 35ª Feria de Colectividades. 

En Paraná comenzó la 35ª Feria de Colectividades.  

Con una importante convocatoria de público y un clima de celebración, este sábado se inauguró la 35ª edición de la Feria de las Colectividades en Paraná, una propuesta que reúne a instituciones de distintas comunidades para compartir sus raíces, costumbres y expresiones culturales.

El evento es organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

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Las colectividades en Paraná

En el acto de apertura, el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani, destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa y el compromiso de las instituciones que trabajan durante todo el año para mantener vivas sus tradiciones.

En ese marco, transmitió el saludo de la intendenta Rosario Romero y resaltó la tarea de los dirigentes de las colectividades: “Este tipo de iniciativas fomentan el arraigo, la identidad y la pertenencia”.

Sebastián Tomassi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, remarcó el trabajo cotidiano de las asociaciones y la diversidad de propuestas que forman parte de esta edición. “Es importante el trabajo que las asociaciones hacen día a día. Tenemos a disposición más de 14 propuestas gastronómicas y más de 25 asociaciones de colectividades presentes”, señaló.

Asimismo, valoró la programación artística, el acompañamiento del público y el apoyo municipal en aspectos centrales de la organización, como la infraestructura, la carpa y el sonido.

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, puso el foco en la participación de las instituciones y en el trabajo artesanal que hay detrás de cada puesto. “Entre sábado y domingo, la programación contempla 45 representaciones artísticas vinculadas con las distintas colectividades, además de expresiones de música nativa”.

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Primera jornada en la Sala Mayo

Entre las instituciones presentes se encuentra la Unión Suiza de Paraná, que este año celebra sus 135 años de trayectoria. Juan Manuel Kieffer, tesorero de la nueva comisión directiva, y Silvia Castello, expresidenta, compartieron detalles sobre la historia y las propuestas de la colectividad.

“La gastronomía ocupa un lugar central en nuestra participación. Entre las especialidades ofrecemos la raclette, una preparación de pan saborizado con cebolla, queso y panceta, cubierta con queso fundido. También presentamos tortas de chocolate, manzana y queso, además de productos vinculados con la tradicional chocolatería suiza”, manifestó Kieffer.

En el plano cultural, Castello contó que la institución realiza dos talleres: uno de panadería, que se dicta los martes, y otro de marroquinería, los lunes. También expresó el orgullo de participar nuevamente de la feria y compartir con los visitantes parte de una tradición que lleva más de un siglo presente en la ciudad.

Otra de las instituciones participantes es la Sociedad Unión Árabe. Héctor Hugo Scotti, repasó parte de la historia de la entidad, que desarrolla sus actividades desde aproximadamente 1960. “Uno de los principales objetivos de la colectividad es mantener vivo el legado de quienes llegaron desde los países árabes, especialmente de Siria y Líbano, y transmitirlo a las nuevas generaciones”. La gastronomía es una de las expresiones más representativas de esa herencia.

La inmigración italiana también tiene su espacio en la feria a través de la Familia Piamontesa. Silvia Mayer, representante de la colectividad, contó que su abuelo llegó desde la región del Piamonte a la Argentina junto a su padre, quien se desempeñó como constructor en Paraná. Mayer forma parte de la institución desde 2005 y participó de distintas actividades, entre ellas el coro.

A través de la gastronomía, la música, las danzas y las historias familiares, la Feria de las Colectividades propone un espacio de encuentro en el que cada institución comparte parte de su identidad y contribuye a mantener vivas las tradiciones que forman parte de la historia cultural de la región.

Paraná Feria de Colectividades Culturas tradiciones
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