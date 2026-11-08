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Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

El procedimiento fue este domingo por Control Urbano Municipal de Paraná con colaboración policial. La mayoría de los concurrentes eran menores de edad

8 de noviembre 2026 · 11:03hs
Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Este domingo en horas de la madrugada, personal de la Dirección General de Control Urbano Municipal de Paraná, en colaboración con efectivos policiales, intervino en un evento festivo que se desarrollaba en un inmueble ubicado sobre la calle Ibapoy. Al momento de la inspección, las autoridades constataron la presencia de aproximadamente 400 personas, en su mayoría menores de edad.

Durante el procedimiento, el personal municipal detectó diversas irregularidades relacionadas con la cantidad de asistentes y la falta de las condiciones de seguridad necesarias. Ante el incumplimiento constatado, se procedió a labrar la correspondiente acta de infracción a los organizadores.

Frente a esta situación, las autoridades dispusieron el cese inmediato de la actividad musical y la desconcentración progresiva de los concurrentes. El desalojo del lugar contó con el acompañamiento preventivo del personal policial a fin de garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes.

Paraná fiesta personas
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