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Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026

La Selección Paranaense U11 se consagró campeona invicta en Gualeguaychú, tras superar al representativo local en la final. Con esta conquista, la APB se quedó con los cinco campeonatos entrerrianos masculinos de selecciones disputados durante la temporada.

8 de noviembre 2026 · 19:52hs
Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026.

Prensa APB

Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026.

La Selección Paranaense de Básquet U11 escribió una nueva página en la historia del deporte de la ciudad. El representativo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se consagró campeón invicto del primer Campeonato Entrerriano de Selecciones Mini Masculino, que se desarrolló entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en Gualeguaychú.

El equipo conducido por Darío Albornoz coronó su participación con una victoria ante el conjunto local en la gran final y se quedó con una competencia que tuvo un valor especial por tratarse de la primera edición provincial destinada específicamente a la categoría Mini.

Pero la consagración no fue un título más para el básquet paranaense. Con este logro, la APB completó una temporada perfecta en los campeonatos entrerrianos masculinos de selecciones: ganó los cinco torneos disputados durante 2026. A los festejos anteriores en U21, U17, U15 y U13, ahora se sumó la categoría más pequeña.

Debut contundente de Paraná

Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026.

Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026.

Paraná había comenzado su camino en Gualeguaychú el viernes por la noche, con una actuación contundente frente a Colón. En su estreno, el seleccionado paranaense se impuso por 102 a 39 y dio el primer paso en la fase de grupos.

El sábado tuvo dos compromisos importantes para definir su posición en la Zona B. Enfrentó con Villaguay y, por la tarde, jugó ante Gualeguaychú Blanco. Los encuentros se disputaron en el estadio de Juventud Unida.

El certamen reunió a siete representativos, distribuidos en dos zonas. La A estuvo conformada por Gualeguaychú Naranja, Santa Elena y Concepción del Uruguay, mientras que la B tuvo como integrantes a Gualeguaychú Blanco, Villaguay, Colón y Paraná.

De acuerdo con el formato de competencia, los dos primeros de cada grupo avanzaron a las semifinales del domingo, instancia que definió a los protagonistas de la lucha por el campeonato. Paraná superó las distintas etapas y llegó al encuentro decisivo, en el que derrotó al seleccionado anfitrión para levantar la copa sin conocer la derrota.

Cinco campeonatos en una misma temporada

La conquista en Mini completó una campaña destacada de las selecciones masculinas de la Asociación Paranaense. Durante 2026, los representativos de la ciudad se quedaron con los títulos provinciales de las categorías U21, U17, U15 y U13. El equipo U11 cerró la serie y permitió alcanzar una marca histórica: cinco campeonatos sobre cinco disputados.

El resultado también pone en primer plano el trabajo que realizan los clubes de Paraná y localidades cercanas en las divisiones formativas. La selección campeona estuvo integrada por chicos de ocho instituciones, que aportaron jugadores para conformar el plantel que representó a la Asociación en Gualeguaychú.

La delegación estuvo compuesta por Vito Belotti, de Talleres; Valentino Cabral, de Litoral; Faustino Primaries, de Echagüe; Milo Gottig y Emilio Gelroth, de Unión de Crespo; Bruno Fleitas, de Talleres; Alejo Bernardini y Bautista Reíst, de Quique; Benjamín Oviedo, de Recreativo; Oliverio Muller, Franco Morales, Emiliano Forzani y Thiago Clemento, de Ciclista; y Leónidas Schamme, de Rowing.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Darío Albornoz como director técnico, con Pedro Ayala en la función de asistente y Martín Lambarri como preparador físico.

Paraná Selección Campeonato Entrerriano Básquet
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