La Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha sus series de semifinales con la disputa de los partidos de ida. La jornada tuvo acción en dos escenarios y dejó resultados abiertos de cara a las revanchas, con un triunfo de Atlético Neuquén y un empate entre Patronato y Atlético VF.
LPF: Atlético Neuquén sacó ventajas en las semis de la Supercopa
El Pingüi derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza. Patronato y Atlético VF igualaron 1 a 1 en la otra semis de la Supercopa de la LPF.
Atlético Neuquén festejó en el sur
En el estadio Luis Renaud, Atlético Neuquén derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza y consiguió una ventaja mínima para afrontar el encuentro de vuelta. Gabriel Bender fue el autor de la única conquista de la tarde para el Pingüino.
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El partido tuvo un cierre caliente y terminó con tres futbolistas expulsados. En el conjunto local vio la tarjeta roja Uriel Alani, mientras que en la V Azulada fueron expulsados Miqueas Cepeda y Marcelo Ramírez.
Igualdad entre la otra semis de la Supercopa de la LPF
Por su parte, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato y Atlético Villa Fontana igualaron 1 a 1. Eliseo Ronconi convirtió para el Rojinegro, mientras que Octavio Retamoso marcó el tanto para el conjunto visitante.
De esta manera, las dos eliminatorias quedaron abiertas y tendrán su definición en los encuentros de vuelta, donde se conocerán los equipos que avanzarán en la Supercopa del fútbol paranaense.