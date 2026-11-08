LPF: Atlético Neuquén sacó ventajas en las semis de la Supercopa

El Pingüi derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza. Patronato y Atlético VF igualaron 1 a 1 en la otra semis de la Supercopa de la LPF.

La Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha sus series de semifinales con la disputa de los partidos de ida. La jornada tuvo acción en dos escenarios y dejó resultados abiertos de cara a las revanchas, con un triunfo de Atlético Neuquén y un empate entre Patronato y Atlético VF.

En el estadio Luis Renaud, Atlético Neuquén derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza y consiguió una ventaja mínima para afrontar el encuentro de vuelta. Gabriel Bender fue el autor de la única conquista de la tarde para el Pingüino.

El partido tuvo un cierre caliente y terminó con tres futbolistas expulsados. En el conjunto local vio la tarjeta roja Uriel Alani, mientras que en la V Azulada fueron expulsados Miqueas Cepeda y Marcelo Ramírez.

Igualdad entre la otra semis de la Supercopa de la LPF

Por su parte, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato y Atlético Villa Fontana igualaron 1 a 1. Eliseo Ronconi convirtió para el Rojinegro, mientras que Octavio Retamoso marcó el tanto para el conjunto visitante.

De esta manera, las dos eliminatorias quedaron abiertas y tendrán su definición en los encuentros de vuelta, donde se conocerán los equipos que avanzarán en la Supercopa del fútbol paranaense.