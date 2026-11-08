Uno Entre Rios | Ovación | LPF

LPF: Atlético Neuquén sacó ventajas en las semis de la Supercopa

El Pingüi derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza. Patronato y Atlético VF igualaron 1 a 1 en la otra semis de la Supercopa de la LPF.

8 de noviembre 2026 · 19:52hs
LPF: Atlético Neuquén sacó ventajas en las semis de la Supercopa

Prensa LPF

La Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha sus series de semifinales con la disputa de los partidos de ida. La jornada tuvo acción en dos escenarios y dejó resultados abiertos de cara a las revanchas, con un triunfo de Atlético Neuquén y un empate entre Patronato y Atlético VF.

Atlético Neuquén festejó en el sur

En el estadio Luis Renaud, Atlético Neuquén derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza y consiguió una ventaja mínima para afrontar el encuentro de vuelta. Gabriel Bender fue el autor de la única conquista de la tarde para el Pingüino.

Nota relacionada: Regional Amateur: Atlético Paraná y Juventud Unida no se sacaron diferencias

El partido tuvo un cierre caliente y terminó con tres futbolistas expulsados. En el conjunto local vio la tarjeta roja Uriel Alani, mientras que en la V Azulada fueron expulsados Miqueas Cepeda y Marcelo Ramírez.

Igualdad entre la otra semis de la Supercopa de la LPF

Por su parte, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato y Atlético Villa Fontana igualaron 1 a 1. Eliseo Ronconi convirtió para el Rojinegro, mientras que Octavio Retamoso marcó el tanto para el conjunto visitante.

De esta manera, las dos eliminatorias quedaron abiertas y tendrán su definición en los encuentros de vuelta, donde se conocerán los equipos que avanzarán en la Supercopa del fútbol paranaense.

LPF Atlético Neuquén Supercopa Patronato
Noticias relacionadas
regional amateur: atletico parana y juventud unida no se sacaron diferencias

Regional Amateur: Atlético Paraná y Juventud Unida no se sacaron diferencias

El piloto de Paraná buscará ganar la corona de campeón en la próxima fecha en La Plata.

Iñaki Arrías terminó cuarto y sueña con el título

franco colapinto termino 13° en brasil

Franco Colapinto terminó 13° en Brasil

El piloto de Chevrolet llegará puntero a la última fecha de la categoría de camionetas.

Agustín Canapino ganó en La Plata; Mariano Werner cerca del podio

Ver comentarios

Lo último

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Antonio Tarragó Ros en Paraná: La cultura es la obra pública por excelencia

Antonio Tarragó Ros en Paraná: "La cultura es la obra pública por excelencia"

Milei recibió a León XIV y destacó que su visita reunió a todo el arco político

Milei recibió a León XIV y destacó que su visita reunió a todo el arco político

Ultimo Momento
Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Antonio Tarragó Ros en Paraná: La cultura es la obra pública por excelencia

Antonio Tarragó Ros en Paraná: "La cultura es la obra pública por excelencia"

Milei recibió a León XIV y destacó que su visita reunió a todo el arco político

Milei recibió a León XIV y destacó que su visita reunió a todo el arco político

León XIV llamó a defender la democracia y a convivir en las diferencias en la Argentina

León XIV llamó a defender la democracia y a convivir en las diferencias en la Argentina

Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026

Paraná hizo historia: ganó el primer Entrerriano Mini y completó los cinco títulos de 2026

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

Dejanos tu comentario