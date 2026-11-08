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Regional Amateur: Atlético Paraná y Juventud Unida no se sacaron diferencias

El Gato empató 0 a 0 ante Juventud Unida en el partido de ida de las semis del Torneo Regional Amateur. La serie se definirá en Gualeguaychú.

8 de noviembre 2026 · 19:11hs
Regional Amateur: Atlético Paraná y Juventud Unida no se sacaron diferencias

Prensa LPF

Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú igualaron este domingo sin goles en el estadio Pedro Mutio, en el encuentro que abrió una de las series de semifinales del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

En un partido con pocas situaciones claras de peligro, ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias y la clasificación a la próxima instancia se resolverá el próximo fin de semana en Gualeguaychú.

Paridad entre Atlético Paraná y Juventud Unida

El encuentro presentó un desarrollo parejo, aunque con características diferentes en cada equipo. Juventud Unida tuvo mayor tiempo la posesión del balón, pero le costó encontrar profundidad tanto por las bandas como en el juego interno. Esa falta de claridad le impidió generar conexiones ofensivas y, fundamentalmente, asistir con comodidad a Damián De Hoyos, su principal referencia en el ataque.

Atlético Paraná, por su parte, apostó a achicar los espacios, mantenerse ordenado y lastimar de contragolpe. En ese planteo encontró algunas respuestas a partir de la verticalidad de Leandro Ilari y la movilidad de Francisco Giaccio en los metros finales.

Durante la primera etapa, el conjunto visitante intentó inquietar mediante remates de media distancia. A los cinco minutos, Joaquín Acevedo probó desde la zona media y encontró una buena respuesta de Reartes, quien controló el balón en dos tiempos.

El Gato respondió a los diez minutos con una acción que tuvo como protagonista a Ilari. El delantero encaró por la banda derecha, descargó para Ibáñez y el remate se fue desviado. Más tarde, a los 19', nuevamente Ilari ganó por la izquierda, desbordó y cedió para Bircher, quien intentó llevar peligro sobre el arco defendido por Francisco Peralta.

En el tramo final de la primera parte, Juventud Unida volvió a acercarse. A los 45 minutos, un rechazo corto de Reartes dejó la pelota a disposición de Serafini, que intentó sorprender, aunque no consiguió modificar el resultado.

En el complemento, Atlético Paraná logró adelantarse en el terreno y buscó asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, esa intención no se tradujo en situaciones de riesgo suficientes como para comprometer la resistencia de Francisco Peralta.

Juventud Unida tampoco encontró los argumentos ofensivos para quebrar el orden defensivo del dueño de casa. El equipo de Gualeguaychú abusó de los envíos aéreos, una vía que fue bien neutralizada por un seguro Reartes, quien respondió cada vez que fue exigido.

Con la intención de ganar presencia en el área rival, el entrenador visitante apostó por un doble nueve con el ingreso de Jorge Rossi. No obstante, la modificación tampoco le permitió encontrar los caminos para dejar en posición favorable a De Hoyos y generar peligro concreto.

El pase a la final del Regional Amateur, Región Litoral Sur, se definirá en Gualeguaychú

El empate sin goles dejó la serie abierta. Atlético Paraná deberá viajar el próximo fin de semana a Gualeguaychú con la intención de conseguir un resultado que le permita meterse en la final de la Región Litoral Sur. Juventud Unida, por su parte, buscará aprovechar la localía para dar el paso que lo acerque a la definición del certamen

Regional Amateur Atlético Paraná Juventud Unida
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