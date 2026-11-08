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Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Un Fiat Idea, dos automóviles Peugeot y una utilitaria Mercedes Benz Sprinter colisionaron en la intersección con calle Mihura durante la madrugada del domingo

8 de noviembre 2026 · 10:11hs
Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se produjo en las primeras horas de este domingo en la capital entrerriana. El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 5:15 horas sobre la traza de la Ruta 12, en su intersección con calle Mihura, en Paraná.

Según supo UNO, como consecuencia de los fuertes impactos, dos conductores resultaron lesionados y debieron ser trasladados en ambulancia para recibir atención médica. Según lo precisado en los informes médicos preliminares, las heridas presentadas por ambas personas serían, en principio, de carácter leve.

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

De acuerdo con las actuaciones iniciadas para establecer los motivos del hecho, la reconstrucción inicial de la colisión determinó una secuencia de tres momentos principales: un automóvil Fiat Idea colisionó desde atrás a un vehículo Peugeot que transitaba en su mismo sentido; luego de esa primera colisión, el Fiat Idea se cruzó de carril e impactó de frente contra una camioneta Mercedes Benz Sprinter. Producto del fuerte impacto frontal, la Sprinter terminó descontrolada y volcando sobre la banquina. Seguidamente, un cuarto vehículo (un Peugeot) colisionó contra el automóvil que permanecía detenido sobre la ruta tras los choques anteriores.

Ruta 12 Vehículos vuelco
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