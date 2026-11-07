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Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

El juicio contra Néstor Pavón en el caso de Micaela García entra en su etapa final: el martes declarará Yuyo García y el miércoles serán los alegatos.

7 de noviembre 2026 · 21:58hs
Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final.

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final.

El segundo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, transitará sus jornadas finales la próxima semana en los Tribunales de Gualeguay. El martes 10 de noviembre está prevista la declaración de Yuyo García, padre de la joven, mientras que el miércoles 11 se escucharán los alegatos de las partes.

El debate comenzó el 29 de octubre y durante las audiencias declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, investigadores, vecinos y personas del entorno de los imputados. La prueba producida será el eje de las conclusiones que presentarán las partes.

Por qué Néstor Pavón enfrenta un nuevo juicio

En el primer proceso, realizado en 2017, Pavón había sido condenado por encubrimiento. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa sentencia al considerar arbitraria la valoración de la prueba y ordenó realizar un nuevo juicio.

En este debate se analiza una acusación diferente: su presunta participación como coautor del femicidio. La responsabilidad atribuida a Pavón deberá ser resuelta por el tribunal a partir de los elementos incorporados durante las audiencias.

Por el crimen, Sebastián Wagner cumple una condena a prisión perpetua como autor material. La querella, que representa a la familia de Micaela, adelantó que sostendrá en su alegato que Wagner no actuó solo y que Pavón debe responder penalmente como coautor.

Qué planteará la querella en los alegatos

Los abogados de la familia señalaron que su exposición estará basada en la prueba producida durante el debate y expresaron su expectativa ante las jornadas finales.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, manifestaron.

La declaración de Yuyo García será escuchada el martes. Al día siguiente, las partes expondrán sus conclusiones sobre los testimonios, los elementos incorporados al proceso y la responsabilidad atribuida al acusado.

Convocan a acompañar las audiencias en Gualeguay

La familia de Micaela y las organizaciones que acompañan su pedido de justicia convocaron a la comunidad y a los medios de comunicación a estar presentes durante las dos jornadas.

La convocatoria será el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, desde las 9, frente a los Tribunales de Gualeguay, en Monte Caseros 239.

El llamado busca acompañar el tramo final del proceso, durante el cual se escuchará al padre de la víctima y se presentarán los alegatos.

Micaela García y la ley que lleva su nombre

Micaela tenía 21 años, estudiaba para ser profesora de Educación Física y militaba activamente en el movimiento Ni Una Menos.

Su femicidio dio origen a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La norma se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellos la Convención de Belém do Pará.

Micaela García Néstor Pavón Juicio
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