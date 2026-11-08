La CGT Regional Paraná normalizó su conducción.

La CGT Regional Paraná tuvo la normalización de la central y la asunción de sus nuevas autoridades, con “Piri” Ávalos como secretario general.

La CGT Regional Paraná vivió dos jornadas de gran importancia para el movimiento obrero organizado, con la normalización de la central y la asunción de sus nuevas autoridades, encabezadas por “Piri” Ávalos como secretario general.

“En el camping de ATSA, se desarrolló la jornada de normalización y asunción de las nuevas autoridades, con la presencia de los dirigentes de la CGT nacional, Héctor Daer, y Cristian Jerónimo, quienes acompañaron este proceso institucional junto a representantes de las organizaciones sindicales de la región”, expresa en el comienzo.

Y sigue: “El encuentro constituyó un paso para fortalecer la unidad del movimiento obrero y consolidar una herramienta de representación y defensa de los trabajadores y las trabajadoras de Paraná y la región”.

En otra tramo expresa que “en tanto que en las instalaciones del Club Olimpia de Paraná, se realizó el acto de asunción ante las organizaciones gremiales, dirigentes, delegados, trabajadores y trabajadoras que acompañaron a la nueva conducción”.

Ya en las palabras finales cuenta: “La jornada expresó el compromiso de los sindicatos de trabajar unidos frente a los desafíos que atraviesa la clase trabajadora, con una agenda centrada en la defensa del empleo, los salarios, los derechos laborales y la justicia social”.

Y finaliza: “La CGT Regional Paraná agradece a cada una de las organizaciones y a todas las compañeras y compañeros que participaron de ambas jornadas, reafirmando su compromiso con una central obrera unida, organizada y solidaria, al servicio de los trabajadores y sus familias”.