La CGT Regional Paraná vivió dos jornadas de gran importancia para el movimiento obrero organizado, con la normalización de la central y la asunción de sus nuevas autoridades, encabezadas por “Piri” Ávalos como secretario general.
La CGT Regional Paraná normalizó su conducción
La CGT Regional Paraná tuvo la normalización de la central y la asunción de sus nuevas autoridades, con “Piri” Ávalos como secretario general.
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El comunicado de la CGT Regional Paraná
“En el camping de ATSA, se desarrolló la jornada de normalización y asunción de las nuevas autoridades, con la presencia de los dirigentes de la CGT nacional, Héctor Daer, y Cristian Jerónimo, quienes acompañaron este proceso institucional junto a representantes de las organizaciones sindicales de la región”, expresa en el comienzo.
Y sigue: “El encuentro constituyó un paso para fortalecer la unidad del movimiento obrero y consolidar una herramienta de representación y defensa de los trabajadores y las trabajadoras de Paraná y la región”.
En otra tramo expresa que “en tanto que en las instalaciones del Club Olimpia de Paraná, se realizó el acto de asunción ante las organizaciones gremiales, dirigentes, delegados, trabajadores y trabajadoras que acompañaron a la nueva conducción”.
Ya en las palabras finales cuenta: “La jornada expresó el compromiso de los sindicatos de trabajar unidos frente a los desafíos que atraviesa la clase trabajadora, con una agenda centrada en la defensa del empleo, los salarios, los derechos laborales y la justicia social”.
Y finaliza: “La CGT Regional Paraná agradece a cada una de las organizaciones y a todas las compañeras y compañeros que participaron de ambas jornadas, reafirmando su compromiso con una central obrera unida, organizada y solidaria, al servicio de los trabajadores y sus familias”.