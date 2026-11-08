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Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos. El intendente anunció controles y mostró la destrucción de escapes antirreglamentarios.

8 de noviembre 2026 · 18:18hs
Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos.

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, anunció que las multas por circular con escapes antirreglamentarios se elevarán a dos millones de pesos. La advertencia fue difundida mediante un video en redes sociales, en el que también mostró la destrucción de dispositivos retirados de circulación.

“Usar escapes ruidosos te va a costar muy caro”, expresó el jefe comunal al comienzo de la grabación. Luego anticipó el incremento de las sanciones para quienes utilicen estos elementos en sus motocicletas.

Las imágenes muestran al intendente junto a un trabajador que corta los caños de escape con una amoladora para inutilizarlos. Durante la secuencia, Schneider explicó que la intervención busca preservar la tranquilidad de la ciudad y mejorar la convivencia entre los vecinos.

Continuarán los controles en Nogoyá

El mandatario adelantó que continuarán los operativos para detectar motocicletas con escapes que generan ruidos molestos. Su mensaje vinculó las sanciones con las molestias que estas modificaciones provocan en la vida cotidiana de la comunidad.

Sobre el cierre del video, convocó a los conductores a regularizar sus vehículos: “Poné tu moto en regla”. También pidió retirar los escapes antirreglamentarios antes de circular.

La destrucción de estos dispositivos tiene antecedentes en Nogoyá. En su informe de gestión presentado en 2025, el municipio consignó que ya había inutilizado 43 escapes y que trabajaba con el Juzgado de Faltas para continuar con la retención y posterior destrucción de los elementos que generan ruidos molestos.

Antecedentes en otras ciudades entrerrianas

En Gualeguaychú, el municipio destruyó más de 220 caños de escape el pasado 10 de junio, durante una intervención realizada sobre la avenida Parque Cándido Irazusta. Los dispositivos habían sido confiscados en controles de tránsito y fueron aplastados con maquinaria pesada.

En esa ciudad, el procedimiento está contemplado en la ordenanza 12.509/2021. Para recuperar un vehículo retenido por esta infracción, su propietario debe colocar el escape correspondiente y acreditar el reemplazo, una vez resuelta la causa por el Juzgado de Faltas. Los elementos retirados quedan a disposición del Ejecutivo para su destrucción.

Otro antecedente se registró el 5 de octubre en Villaguay, donde se concretó la primera destrucción de escapes secuestrados durante operativos. El procedimiento se desarrolló en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, donde una máquina aplastó los dispositivos como parte de las medidas locales para reducir los ruidos molestos.

Nogoyá Multas escapes
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