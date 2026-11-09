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Cómo sigue este lunes la agenda del papa León XIV en Argentina

La agenda de actividades del papa León XIV para este lunes, comenzará en el Cottolengo Don Orione y finalizará en la Casa Arzobispal.

9 de noviembre 2026 · 07:12hs
Cómo sigue este lunes la agenda del papa León XIV en Argentina

La agenda de actividades del papa León XIV para este lunes, comenzará en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajará hacia la provincia de Buenos Aires, recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15hs., a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

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La agenda del papa

A las 11:30hs. volverá a la Ciudad donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo: el mensaje estará dedicado a las familias y cerca de las 13hs., el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.

El lugar tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales y también estarán presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas para este evento.

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Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16.hs. y, una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18:45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y a las 19:45hs. concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Papa León XIV Argentina
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