El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, se encuentra detenido desde este sábado tras golpear a un policía en Concepción del Uruguay.

En Concepción del Uruguay, el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes.

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, continúa detenido en Concepción del Uruguay y permanecerá alojado en la Comisaría Primera durante todo el fin de semana largo.

Según adelantó La Pirámide, la decisión fue comunicada por el fiscal Pablo Gile, teniendo en cuenta que el próximo lunes será feriado. De esta manera, el detenido continuará en sede policial hasta el martes, cuando se esperan novedades sobre los pasos a seguir en la causa judicial.

Por otra parte, durante la jornada se observó la presencia de su hermano en la puerta de la Comisaría Primera, aguardando información sobre la situación de Emanuel Noir.

Emanuel Noir golpeó a un policía

Según fuentes policiales, el cantante agredió en el casino a un funcionario policial que se encontraba haciendo adicionales y, debido a los anillos que lleva en sus manos, le produjo importantes cortes en su rostro.

Por esa razón, poco antes de las 6 de la mañana del sábado, quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

El altercado se produjo pocos minutos después de que el cantante arribara al lugar, durante la madrugada, cuando ya estaba cerrado. Ante su insistencia para ingresar, el policía le impidió el acceso. Noir se encontraba en ese momento acompañado de un joven. Su reacción fue golpear en el rostro al uniformado, provocándole heridas importantes.

Este sábado, debido a su conducta, Noir fue detenido y permanece alojado en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, ubicada en Boulevard Díaz Vélez y Teniente Ibáñez.