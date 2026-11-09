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Causa Cuadernos: a un año del inicio del juicio, la fiscalía presentó un nuevo informe

El documento incluye una cronología de las audiencias celebradas desde el 6 de noviembre de 2025.

9 de noviembre 2026 · 07:49hs
Causa Cuadernos: a un año del inicio del juicio, la fiscalía presentó un nuevo informe

A un año de iniciado el debate oral, la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal porteños, a cargo de la fiscal general Fabiana León, presentó un informe sobre el estado del debate en la denominada causa “Cuadernos” y sus acumuladas “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”.

El documento efectúa una cronología de las audiencias celebradas desde el comienzo del juicio oral celebrado, desde el 6 de noviembre de 2025, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7.

Como oportunamente señaló la fiscal general León, se trata de la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, donde se juzga la responsabilidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (73), otros 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes, por liderar, organizar o conformar –de acuerdo a cada caso– una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

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Qué dice el informe

El informe detalla que, durante 12 audiencias, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y de la querella que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF), y que durante otras 12 audiencias –celebradas entre el 17 de marzo y el 30 de abril– se recibieron las declaraciones indagatorias de las personas imputadas, 30 de las cuales declararon y otras 55 se abstuvieron de hacerlo.

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Finalmente, desde el 5 de mayo comenzaron a declarar 146 testigos y aún resta que lo hagan otros 208, 13 de los cuales fueron ofrecidos por la fiscalía. “El debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”, destacó la fiscalía en el documento.

Causa Cuadernos Juicio Informe
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