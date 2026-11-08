Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027.

Frigerio confirmó que el sector arrocero mantendrá el alivio energético en 2027. En San Salvador destacó los caminos rurales y el potencial del campo.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que el gobierno de Entre Ríos sostendrá durante 2027 las medidas de alivio energético para el sector arrocero. Lo confirmó durante una visita a la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, en San Salvador, donde recorrió el predio ferial junto al intendente Jorge Horacio Zambón y representantes del sector agroindustrial.

Durante la recorrida, el mandatario mantuvo reuniones con integrantes de la Mesa del Arroz y reafirmó el compromiso de acompañar la competitividad de las economías regionales. En un contexto de variabilidad de los precios internacionales y márgenes ajustados, destacó la importancia de brindar certidumbre a los productores.

En ese marco, confirmó que la Provincia va a “sostener los beneficios que venimos llevando adelante desde este año, para el año que viene, sobre todo en el sector energético. Ya es un compromiso”.

Alivio energético y caminos rurales

Frigerio señaló que el acompañamiento al sector incluye acciones sobre los costos de producción, la infraestructura vial y el alivio tributario.

“Venimos trabajando en los problemas más graves que se van planteando desde hace muchísimo tiempo, el costo de la energía, los caminos y la comercialización”, sostuvo.

Al repasar los avances, destacó “la baja del IVA del 27 al 10,5 por ciento, además del trabajo que venimos desarrollando en los caminos rurales a partir de la ley de consorcios, administrando los recursos de manera más eficiente y cercana a la problemática local”.

El gobernador también remarcó la relevancia del arroz dentro de la estructura productiva entrerriana y expresó la intención de seguir trabajando junto con quienes integran la actividad.

“Esta es una de las grandes fiestas nacionales que tenemos y que nos representan. El arroz es una de las producciones más importantes de la provincia, donde somos claramente muy competitivos y donde queremos seguir creciendo, trabajando junto con los productores para resolver los problemas que se van sucediendo”, manifestó.

El campo como motor de la recuperación

Durante su visita, Frigerio destacó el papel del sector agropecuario en la economía provincial y nacional. Aseguró que el campo fue determinante para superar otras crisis y consideró que volverá a tener un lugar central en la recuperación.

“El campo ha sido el que nos ha sacado adelante después de cada crisis y esta vez no va a ser la excepción. Por eso al campo hay que sacarle la pata encima de la cabeza y permitir que despliegue sus alas, para que vuelva a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Queremos que los productores sepan que tienen un gobierno provincial que los entiende y que está a la altura de su potencia de trabajo”.

Una celebración vinculada con la identidad de San Salvador

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Arroz se desarrolló del 6 al 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La programación incluyó una exposición agroindustrial con maquinaria de última generación, rondas de negocios, capacitaciones técnicas, stands institucionales y emprendedores regionales, además de propuestas gastronómicas y culturales.

Zambón agradeció la presencia del gobernador y destacó el significado de la celebración para la Capital Nacional del Arroz.

El intendente dijo estar “muy agradecidos al gobernador por tomarse el tiempo de venir, estar cerca de todos los pueblos de la provincia y acompañarnos, sobre todo en estas cosas que tienen que ver mucho con lo nuestro, con lo identitario, como lo es el arroz”.

También valoró la oportunidad de abordar la agenda productiva durante el encuentro. “Hemos estado trabajando y charlando sobre las realidades productivas que son compartidas, y sobre todo contagiándonos de la fuerza que siempre el campo le pone a cada uno de los desafíos que enfrentamos”, aseguró.

Un remate de 8.200 cabezas y el potencial ganadero

La jornada contó con la participación del sector ganadero, con un remate de 8.200 cabezas realizado por primera vez dentro del predio de la Fiesta Nacional del Arroz.

Frigerio vinculó esa actividad con las posibilidades de integrar distintas producciones y ampliar la transformación de materias primas en la provincia.

“Entre Ríos tiene una enorme capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal. Producimos maíz y soja, y contamos con un potencial enorme en avicultura, ganadería bovina, porcina y ovina”, afirmó.

El mandatario destacó herramientas como el seguro multirriesgo para el maíz y planteó la necesidad de establecer metas de crecimiento.

“Debemos transformarnos en la provincia líder en la conversión de proteínas. Tenemos que tener estrategias de crecimiento y objetivos ambiciosos para nuestra provincia, que como siempre digo, da para mucho más”, sostuvo.