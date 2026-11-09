Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y no pudieron abrir una puerta blindada

Durante un allanamiento en la casa del expresidente paraguayo, la fiscalía halló una puerta oculta y con un sofisticado sistema de seguridad.

Durante el allanamiento a la mansión del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en San Bernardino, la comitiva fiscal halló una puerta oculta en una de las habitaciones. Las imágenes del procedimiento muestran un pasillo que conduce hasta ella.

Los agentes se toparon con una puerta blindada y con un sistema de seguridad de nivel 7. Para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves distintas: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. Al término del operativo, se confirmó que los fiscales no lograron abrirla.

El allanamiento

Poco antes de las 19 del domingo, agentes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y de la Policía Nacional ingresaron al terreno de la propiedad, en la zona de Ciervo Kua. El operativo sigue en curso.

Diario ABC

La diligencia forma parte de la causa por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso lo destituyera en juicio político el viernes pasado.

La vivienda no es un detalle menor en la investigación. Según publicó el portal ABC de Paraguay, su construcción costó unos G. 7.700 millones, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por G. 3.548 millones. Las cuotas mensuales, de G. 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

Peña está bajo prisión preventiva y recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Los agentes fiscales no hicieron declaraciones al término del allanamiento ni informaron cómo intentarán abrir la puerta, si recurrirán a peritos o si pedirán una orden adicional.