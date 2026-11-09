Uno Entre Rios | El Mundo | Paraguay

Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y no pudieron abrir una puerta blindada

Durante un allanamiento en la casa del expresidente paraguayo, la fiscalía halló una puerta oculta y con un sofisticado sistema de seguridad.

9 de noviembre 2026 · 08:16hs
Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y no pudieron abrir una puerta blindada

Durante el allanamiento a la mansión del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en San Bernardino, la comitiva fiscal halló una puerta oculta en una de las habitaciones. Las imágenes del procedimiento muestran un pasillo que conduce hasta ella.

Los agentes se toparon con una puerta blindada y con un sistema de seguridad de nivel 7. Para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves distintas: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. Al término del operativo, se confirmó que los fiscales no lograron abrirla.

El allanamiento

Poco antes de las 19 del domingo, agentes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y de la Policía Nacional ingresaron al terreno de la propiedad, en la zona de Ciervo Kua. El operativo sigue en curso.

La diligencia forma parte de la causa por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso lo destituyera en juicio político el viernes pasado.

La vivienda no es un detalle menor en la investigación. Según publicó el portal ABC de Paraguay, su construcción costó unos G. 7.700 millones, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por G. 3.548 millones. Las cuotas mensuales, de G. 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

Peña está bajo prisión preventiva y recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Los agentes fiscales no hicieron declaraciones al término del allanamiento ni informaron cómo intentarán abrir la puerta, si recurrirán a peritos o si pedirán una orden adicional.

Paraguay Santiago Peña
Noticias relacionadas
El fiscal general de Paraguay abrió tres causas penales contra Santiago Peña que abarcan las actividades del Estado y su relación con Ueno Bank 

Paraguay: el Congreso frena la renuncia de Santiago Peña para someterlo a juicio político

Bomba en Paraguay: renunció Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y las protestas.

Paraguay: renunció Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y las protestas

21 migrantes murieron en el naufragio de una embarcación

21 migrantes murieron en el naufragio de una embarcación

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió Japón y dejó al menos 23 heridos

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió Japón y dejó al menos 23 heridos

Ver comentarios

Lo último

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Ultimo Momento
Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: Sus vidas no son un peso para la sociedad

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Sus vidas no son un peso para la sociedad"

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Dejanos tu comentario