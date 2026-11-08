Iñaki Arrías terminó cuarto y sueña con el título

El paranaense Iñaki Arrías finalizó 4° en la carrera del TC Pista Mouras disputada en La Plata y legará al frente a la última carrera.

El piloto de Paraná buscará ganar la corona de campeón en la próxima fecha en La Plata.

El paranaense Iñaki Arrías quedó a un paso de ganar la corona de TC Pista Mouras tras arribar cuarto en la carrera disputada este domingo en el autódromo de La Plata. El triunfo fue para Ignacio Vilas, quien logró su segunda victoria en el año a bordo del Dodge del Galarza Racing. Fue seguido por Damián Pérez e Ignacio Lovich en La Plata.

Vilas, poleman de la fecha, largó de manera magistral y antes de doblar en el curvón, ya había aventajado a Pérez y comandaba la carrera. Luego, se dedicó a controlar sin mayores inconvenientes el liderazgo, aumentando giro tras giro la diferencia sobre el Dodge del José C. Paz Racing, que fue de más de dos segundos finales. Atrás, pese a los embates del líder del campeonato Iñaki Arrías, Lovich aguantó de buena manera al Ford de Candela Competición que lo atacó casi todas las competencias.

Juan José Conde fue el mejor Chevrolet y se ubicó 5°, sin cambios respecto a la largada y con varios metros de distancia sobre Bautista Roqueta, que culminó 6°. Ignacio Quintana, Dante Rubiera Hainze, Facundo Ludueña, Daniel Faggiano, Martín Taha y Leonardo Forte completaron la tabla con los giros totales. Abandonaron el debutante Ignacio Díaz y Mauricio Etcheverry.

Cómo quedó el campeonato de TC Pista Mouras

A la última fecha, Arrías llega como líder cómodo: tiene 134 puntos, 43 más que Pérez, 49 que Vilas y 56 que Lovich, con 71.5 en juego. El escenario final será La Plata, los próximos 12 y 13 de diciembre.