El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Se conoció al juez del partido entre la Crema y Patronato. Por otra parte, Sebastián Zunino arbitrará Chacarita-Nueva Chicago.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que Patronato se jugará su permanencia en la Segunda categoría. El juez designado para el compromiso en el que el Negro visitará a Atlético de Rafaela fue el polémico Luis Lobo Medina.