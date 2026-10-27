La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que Patronato se jugará su permanencia en la Segunda categoría. El juez designado para el compromiso en el que el Negro visitará a Atlético de Rafaela fue el polémico Luis Lobo Medina.
El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro
Se conoció al juez del partido entre la Crema y Patronato. Por otra parte, Sebastián Zunino arbitrará Chacarita-Nueva Chicago.
27 de octubre 2026 · 20:40hs
Por otra parte, el caliente encuentro entre Chacarita y Nueva Chicago lo tendrá a Sebastián Zunino impartiendo justicia.
Los árbitros de la definición de la Primera Nacional
Atético de Rafaela - Patronato
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Chacarita - Nueva Chicago
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi