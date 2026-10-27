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El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Se conoció al juez del partido entre la Crema y Patronato. Por otra parte, Sebastián Zunino arbitrará Chacarita-Nueva Chicago.

27 de octubre 2026 · 20:40hs
Luis Lobo Medina será el juez en el último partido de Patronato en la temporada.

Luis Lobo Medina será el juez en el último partido de Patronato en la temporada.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que Patronato se jugará su permanencia en la Segunda categoría. El juez designado para el compromiso en el que el Negro visitará a Atlético de Rafaela fue el polémico Luis Lobo Medina.

Por otra parte, el caliente encuentro entre Chacarita y Nueva Chicago lo tendrá a Sebastián Zunino impartiendo justicia.

Los árbitros de la definición de la Primera Nacional

Atético de Rafaela - Patronato

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Chacarita - Nueva Chicago

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

Patronato Atlético de Rafaela Primera Nacional Árbitro
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