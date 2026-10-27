Argentinos Juniors ganó y es uno de los líderes de la tabla anual

En el cierre de la fecha 14, Argentinos Juniors derrotó 1 a 0 a Independiente Rivadavia y, con 57 puntos, igualó a Boca.

Argentinos Juniors se impuso 1 a 0 a Independiente Rivadavia en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, con gol de Sebastián Prieto a los 22 minutos del segundo tiempo. El resultado le permitió al Bicho igualar a Boca Juniors en la cima de la tabla anual y le aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Clausura 2026.

A los 22 minutos del complemento, Verón abrió la jugada hacia la izquierda para la llegada de Prieto. El defensor sacó un zurdazo desde unos treinta metros que terminó en el segundo palo del arco defendido por Bolcato, quien no pudo controlar el despeje al intentar manotear la pelota hacia el córner.

Argentinos Juniors lo buscó y lo ganó

Tras el gol, Independiente Rivadavia se volcó al ataque en busca del empate, pero no logró generar situaciones claras. El local se replegó de forma ordenada e incluso tuvo opciones de ampliar la ventaja en los contraataques. El marcador de 1-0 se mantuvo hasta el final del partido.

Con este resultado, Argentinos Juniors alcanzó a Rosario Central en la Zona B del Torneo Clausura y, además, igualó a Boca en la Tabla Anual con 57 puntos, instancia que define las plazas argentinas de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores.