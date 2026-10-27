Por primera vez, estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar. El certamen comenzó este martes y será hasta el viernes.

Una delegación de 18 estudiantes entrerrianos de nivel secundario representará a la provincia en las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar que se desarrollarán del 27 al 30 de octubre en Córdoba.

La participación en esta instancia internacional constituye una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos y habilidades matemáticas, compartan experiencias con jóvenes de otros lugares y afronten nuevos desafíos vinculados con el pensamiento lógico y la resolución de problemas.

Los representantes entrerrianos provienen de los departamentos Gualeguaychú, La Paz, Villaguay, Paraná y abarcan todos los años de la educación secundaria, desde primero hasta sexto año.

De esta manera, Entre Ríos se suma por primera vez a esta propuesta, promoviendo el aprendizaje de la matemática y el desarrollo de capacidades que fortalecen las trayectorias educativas de los estudiantes.