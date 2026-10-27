El Arsenal quedó afuera de la Copa de la Liga de Inglaterra contra un equipo de la cuarta división

El Arsenal, líder de la Premier League, no pudo derrotar a Fleetwood Town y fue eliminado en la tanda de penales.

El Arsenal quedó eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra, tras caer en la definición por penales ante el Fleetwood Town, equipo de la cuarta división, tras haber empatado en el tiempo reglamentario por 1 a 1. El sorprendente resultado se dio en los octavos de final.

El encuentro tuvo lugar en el Highbury Stadium de Lancanshire, donde el Fleetwood Town hace las veces de local. El equipo anfitrión se adelantó en el marcador a los 21 minutos del primer tiempo gracias al gol de Aaron Loupalo-Bi.

A pesar del 1 a 0 parcial, el Arsenal tenía el control del juego y elaboraba las mejores chances de peligro. Tanto fue así que a los 4 minutos de la segunda etapa el líder de la Premier League (tiene 21 puntos al igual que el Manchester City) igualó el trámite de la mano de Viktor Gyökeres.

Lo cierto es que el Arsenal fue muy poco eficiente debido a que tuvo un total de 26 remates contra apenas tres del Fleetwood. Lo mismo ocurrió con la posesión, ya que el favorito totalizó con el 78% de la tenencia del balón durante los 90 minutos.

El Arsenal buscó pero no pudo evitar el papelón

Sin embargo, esa superioridad no pudo ser plasmada en goles y el conjunto local aguantó la embestida como pudo, hasta que a los 40 del segundo tiempo fue expulsado Max Dowman para el Arsenal, tras una dura entrada. Así las cosas, llegaron los penales y la sorpresa en el fútbol inglés.

En la tanda, el Fleetwood se impuso por 5 a 3 luego de que el brasileño Bruno Ghimaraes erre su tiro en el cuarto penal. Por el contrario, el equipo de cuarta división no tuvo fallas y metió todos los que le tocó patear.

Tras el último gol desde los 12 pasos, convertido por Conor Haughey, se desató la locura en Lancanshire y los hinchas invadieron la cancha para festejar la gran hazaña junto a los jugadores, quienes habían terminado de hacer historia para su club.

En los cuartos de final, el Fleetwood enfrentará al Bradford, que le ganó su partido al Peterborough United, de la tercera división.