Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Franco Colapinto deberá cumplir con la reglamentación de la Fórmula 1. Gabriele Minì ensayará en la sesión inicial en México.

27 de octubre 2026 · 19:59hs
El argentino comenzará su actividad en la segunda tanda de ensayos del mismo viernes.

El argentino comenzará su actividad en la segunda tanda de ensayos del mismo viernes.

Alpine confirmó una importante novedad para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de México de Fórmula 1. La escudería francesa anunció oficialmente que Gabriele Minì ocupará el lugar del argentino durante la primera práctica libre del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos debutantes.

Franco Colapinto busca cortar la mala racha.

Franco Colapinto busca cortar la mala racha.

La decisión fue comunicada oficialmente por la escudería francesa este martes y responde a la obligación reglamentaria de brindarles oportunidades a pilotos debutantes durante los entrenamientos libres. De esta manera, Minì tendrá su primera participación en una sesión oficial de Fórmula 1 al volante del A526 de Colapinto, quien recuperará su monoplaza para el segundo ensayo.

El italiano, que forma parte de la Academia Alpine desde 2023, compite actualmente en la Fórmula 2, donde marcha cuarto en el campeonato con dos victorias y otros siete podios. Si bien será su estreno durante un fin de semana de Gran Premio, ya cuenta con experiencia en monoplazas de la máxima categoría, debido a que participó de distintas pruebas privadas con el A525 de la temporada pasada.

"Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", expresó Minì en el comunicado difundido por el equipo.

Además, el joven piloto agradeció la oportunidad y detalló cómo se preparó para afrontar este desafío: "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible".

Por último, Minì dejó en claro cuál será su objetivo durante el entrenamiento: "Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos".

Los horarios para el Gran Premio de México

El Gran Premio de Ciudad de México es la decimonovena carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 30 de octubre al 01 de noviembre. Estos son los horarios:

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1: 15:30 hs (horario Argentina)

Práctica Libre 2: 19:00 hs (horario Argentina)

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3: 14:30 hs (horario Argentina)

Clasificación: 18:00 hs (horario Argentina)

Domingo 01 de noviembre

Carrera: 17:00 hs (horario Argentina)

Franco Colapinto Fórmula 1 México
Noticias relacionadas
Este fin de semana Colapinto lleva los colores que uso Carlos Alberto Reutemann.

Franco Colapinto cerró el viernes 15° en los ensayos en Texas

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Luis Lobo Medina será el juez en el último partido de Patronato en la temporada.

El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Nicolás Ramírez será el árbitro entre Boca y River.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Ver comentarios

Lo último

El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos

Ultimo Momento
El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

Estudiantes entrerrianos participan de las Olimpíadas Internacionales de Matemática Atacalar

La Feria en tu Barrio tendrá tres jornadas esta semana en distintos puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio tendrá tres jornadas esta semana en distintos puntos de Paraná

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Dejanos tu comentario