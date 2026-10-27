Franco Colapinto no manejará en la primera práctica en México

Alpine confirmó una importante novedad para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de México de Fórmula 1. La escudería francesa anunció oficialmente que Gabriele Minì ocupará el lugar del argentino durante la primera práctica libre del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos debutantes.

La decisión fue comunicada oficialmente por la escudería francesa este martes y responde a la obligación reglamentaria de brindarles oportunidades a pilotos debutantes durante los entrenamientos libres. De esta manera, Minì tendrá su primera participación en una sesión oficial de Fórmula 1 al volante del A526 de Colapinto, quien recuperará su monoplaza para el segundo ensayo.

El italiano, que forma parte de la Academia Alpine desde 2023, compite actualmente en la Fórmula 2, donde marcha cuarto en el campeonato con dos victorias y otros siete podios. Si bien será su estreno durante un fin de semana de Gran Premio, ya cuenta con experiencia en monoplazas de la máxima categoría, debido a que participó de distintas pruebas privadas con el A525 de la temporada pasada.

"Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", expresó Minì en el comunicado difundido por el equipo.

Además, el joven piloto agradeció la oportunidad y detalló cómo se preparó para afrontar este desafío: "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible".

Por último, Minì dejó en claro cuál será su objetivo durante el entrenamiento: "Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos".

Los horarios para el Gran Premio de México

El Gran Premio de Ciudad de México es la decimonovena carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 30 de octubre al 01 de noviembre. Estos son los horarios:

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1: 15:30 hs (horario Argentina)

Práctica Libre 2: 19:00 hs (horario Argentina)

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3: 14:30 hs (horario Argentina)

Clasificación: 18:00 hs (horario Argentina)

Domingo 01 de noviembre

Carrera: 17:00 hs (horario Argentina)