Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete personas fueron detenidas tras allanamiento que derivó en el secuestro de 120 envoltorios con estupefacientes en Concordia.

La Policía de Entre Ríos detuvo a siete personas tras allanamiento en una vivienda.

Personal policial perteneciente a la Comisaría Primera y la Comisaría Octava de Concordia ejecutó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio Carretera de la Cruz y en las inmediaciones de las calles Felipe Gardel y Moulins. Los procedimientos arrojaron resultados positivos en el marco de la investigación contra el narcomenudeo.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 120 envoltorios con estupefacientes, cinco teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo. Los elementos incautados serán sometidos a pericias para determinar con precisión la composición de las sustancias y su vinculación con la red de comercialización ilícita en la zona.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. José Arias, siete personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron formalmente a disposición de la Justicia. Los involucrados son investigados bajo la presunción del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Asimismo, las fuentes policiales confirmaron que uno de los detenidos fue notificado de un mandamiento de captura vigente en el marco de una causa paralela en la que se lo investiga por el delito de desobediencia judicial.