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Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos pueden recorrer el Palacio San José con lentes de realidad virtual, una propuesta que combina tecnología, historia y aprendizaje.

27 de octubre 2026 · 17:49hs
Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual.

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una propuesta educativa que permite a estudiantes conocer el Palacio San José mediante una experiencia de realidad virtual. La iniciativa incorpora nuevas tecnologías al ámbito escolar para acercar a los alumnos a la historia provincial y promover el conocimiento del patrimonio cultural entrerriano.

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La actividad es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación del Consejo General de Educación (CGE). El objetivo es complementar los contenidos desarrollados en las aulas mediante herramientas digitales que permitan explorar espacios históricos de una manera diferente.

A través de lentes de realidad virtual, los estudiantes pueden realizar un recorrido de 360 grados por los distintos ambientes del Palacio San José, antigua residencia del general Justo José de Urquiza. La experiencia permite observar detalles arquitectónicos y conocer aspectos de la historia del lugar sin necesidad de trasladarse hasta el establecimiento.

Estudiantes, y un recorrido virtual acompañado por Urquiza

Una de las particularidades de la propuesta es la incorporación de Jujo, una representación virtual de Justo José de Urquiza que acompaña a los estudiantes durante la visita. Este personaje funciona como guía y permite incorporar información histórica a lo largo del recorrido.

La iniciativa busca despertar el interés de los alumnos por el pasado entrerriano mediante una experiencia interactiva. Desde la organización aclararon que la herramienta no pretende reemplazar las visitas presenciales al Palacio San José, que permanece abierto al público y recibe contingentes escolares, sino ofrecer una alternativa complementaria de aprendizaje.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó las posibilidades que ofrece la incorporación de estas herramientas en las instituciones educativas.

"Es una buena posibilidad de combinar el factor histórico, el aprendizaje y la experiencia con tecnología, que es muy llamativa para los chicos y es algo que se van a acordar", expresó el funcionario.

Nuevas herramientas para complementar las clases

La vocal del Consejo General de Educación, Carla Duré, subrayó la importancia de integrar las innovaciones tecnológicas a las actividades pedagógicas que desarrollan los docentes.

"Para nosotros es importante que esto tan novedoso sirva para complementar el trabajo que hacen los docentes en el aula", manifestó.

La experiencia ya se desarrolló en el Instituto San Joaquín, donde las autoridades educativas destacaron el interés que generan estas herramientas entre los alumnos y las posibilidades de incorporarlas a las propuestas de enseñanza.

"Para las escuelas secundarias es un gran desafío incorporar las nuevas tecnologías a los aprendizajes. Nuestros alumnos aprenden todo el tiempo a través de ellas", señalaron desde la institución.

La propuesta llegará a más escuelas de Paraná

La primera etapa del programa se extenderá hasta fines de noviembre y estará destinada a establecimientos educativos de Paraná. Las actividades se realizan de manera itinerante, por lo que los equipos tecnológicos se trasladan directamente a las instituciones participantes.

Esta modalidad permite que los estudiantes accedan a la experiencia dentro de sus propias escuelas, sin necesidad de organizar viajes hasta el Palacio San José.

Las instituciones interesadas en participar podrán comunicarse con las respectivas direcciones departamentales de escuelas para obtener información sobre la propuesta y las posibilidades de incorporarse al cronograma de actividades.

Estudiantes Palacio San José virtual
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