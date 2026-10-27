La decimotercera edición se disputó en las Termas de Punta Viracho, con corredores de Argentina y Uruguay en distancias de 5, 12, 25 y 50 kilómetros.

Con alrededor de 1.200 atletas de distintas localidades de Argentina y Uruguay, el Cruce Salto Grande celebró su decimotercera edición durante el fin de semana en Concordia. La competencia, organizada por la Agrupación Atlética Los Galgos, tuvo como epicentro las Termas de Punta Viracho y ofreció recorridos de 5, 12, 25 y 50 kilómetros, en dos jornadas con condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la actividad. Los representantes locales tuvieron una destacada actuación y consiguieron varios triunfos en las clasificaciones generales.

La prueba volvió a convocar a corredores de distintos puntos de la región y del país vecino, en una propuesta que combinó exigencia física, competencia y contacto con el entorno natural. Las distancias permitieron la participación de atletas con diferentes niveles de experiencia, desde quienes afrontaron los 5 kilómetros hasta los que se animaron al desafío de completar los 50.

Los ganadores en cada distancia

El Cruce Salto Grande reunió a 1.200 atletas.

En los 5 kilómetros, Jaquelin Tatiana Mendieta, de Concordia, se quedó con la general femenina al completar el recorrido en 28 minutos. El podio lo completaron Francisca García Bouchet, de Federación, con 29 minutos y 34 segundos, e Ivana Segovia, de San Salvador, con 29 minutos y 45 segundos.

Entre los varones, Juan Saboredo, representante de Concordia, se impuso con un tiempo de 21 minutos y 36 segundos. El segundo puesto fue para Juan Alcides Benjamín Romero, de Villa General Belgrano, quien registró 22 minutos y 28 segundos, mientras que Franco Daniel Benítez, también de Concordia, terminó tercero con 23 minutos y 15 segundos.

En la distancia de 12 kilómetros, las atletas concordienses dominaron la clasificación femenina. Lorena Luchini obtuvo el primer lugar con 1 hora, 3 minutos y 3 segundos; Siomara Muñoa finalizó segunda con 1 hora, 9 minutos y 44 segundos, y María Agustina Buruchaga completó el podio con 1 hora, 9 minutos y 57 segundos.

La general masculina quedó en manos de Julián Molina, de Rosario, quien cruzó la meta en 52 minutos y 27 segundos. Marcelo Sánchez Ortiz, de Lanús, fue segundo con 56 minutos y 20 segundos, y Ariel González, de Chajarí, ocupó el tercer lugar con 56 minutos y 57 segundos.

Coppini y Rivero, en los 25 kilómetros

La prueba de 25 kilómetros también tuvo protagonismo concordiense. Daniela Coppini se impuso en la general femenina con un registro de 2 horas, 14 minutos y 8 segundos. Su coterránea Daiana Satto llegó segunda con 2 horas, 31 minutos y 3 segundos, mientras que Inés María Fagalde, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terminó tercera con 2 horas, 33 minutos y 33 segundos.

En la rama masculina, Rodrigo Ernesto Rivero ganó con un tiempo de 1 hora, 55 minutos y 50 segundos. El uruguayo Edgardo Silveira Bueno, de Tacuarembó, quedó segundo a 43 segundos del vencedor, con 1 hora, 56 minutos y 33 segundos. Rodrigo Fagúndez, de Salto, completó el podio con 1 hora, 56 minutos y 49 segundos.

Además de las clasificaciones individuales, la competencia incluyó categorías por parejas en los 25 y 50 kilómetros, tanto femeninas como masculinas y mixtas, ampliando las posibilidades de participación.

Méndez ganó el desafío mayor

Los 50 kilómetros, la distancia más exigente del programa, tuvieron como ganador masculino a Martín Ezequiel Méndez, de Concordia, con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 14 segundos. Alberto González, de Minas, Uruguay, terminó segundo con 3 horas, 29 minutos y 41 segundos, y Alcides Espíndola, de Chajarí, fue tercero con 3 horas, 46 minutos y 54 segundos.

Entre las mujeres, la victoria correspondió a Verónica Ivonne González, de Ranelagh, quien completó el recorrido en 4 horas, 48 minutos y 21 segundos. Andrea Pereira, de Artigas, Uruguay, finalizó segunda con 5 horas, 21 minutos y 39 segundos, mientras que Andrea Stabile, de Salto, ocupó el tercer lugar con 5 horas, 46 minutos y 55 segundos.

Con una convocatoria cercana a los 1.200 participantes y representantes de ambos lados de la frontera, el Cruce Salto Grande cerró una nueva edición de su calendario. Las Termas de Punta Viracho fueron nuevamente el punto de encuentro para una competencia que reunió distintas distancias y niveles de exigencia, con una importante presencia de atletas de Concordia y de otras localidades entrerrianas.