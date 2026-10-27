La Feria en tu Barrio ofrecerá alimentos a precios populares de jueves a sábado, de 9 a 12.30, en la peatonal San Martín y dos plazas de la ciudad.

La Feria en tu Barrio tendrá tres jornadas esta semana en distintos puntos de Paraná.

La Feria en tu Barrio continuará esta semana en Paraná con tres jornadas de comercialización de alimentos a precios populares. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, recorrerá distintos espacios públicos de la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a productos de la canasta básica y fortalecer la venta directa de los productores locales.

La propuesta se desarrollará entre el jueves y el sábado, en la peatonal San Martín, Plaza Carbó y Plaza Sáenz Peña, respectivamente. En todos los casos, la atención al público será de 9 a 12.30.

Días, horarios y lugares de la Feria en tu barrio

El cronograma comenzará el jueves 29 de octubre, cuando los puestos se instalen en la peatonal San Martín, de 9 a 12.30. Allí, los vecinos podrán acceder a diferentes productos alimenticios a precios populares.

La actividad continuará el viernes 30 de octubre, en Plaza Carbó, también de 9 a 12.30, mientras que el sábado 31 de octubre la feria se trasladará a Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, en el mismo horario.

De esta manera, la iniciativa municipal busca ampliar las posibilidades de compra y acercar alimentos a distintos sectores de la ciudad, mediante espacios de comercialización directa.

Buscan fortalecer el acceso a los alimentos

El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó la continuidad del programa y señaló que constituye una herramienta para ofrecer alternativas de compra a los consumidores.

El funcionario resaltó la propuesta "como una herramienta para acercar opciones de compra más accesibles a los vecinos" y remarcó la importancia de llevar las ferias a distintos barrios para facilitar el acceso de las familias a los alimentos.

Asimismo, sostuvo que estos espacios permiten acompañar a los productores mediante la generación de oportunidades de comercialización directa, favoreciendo el vínculo entre quienes elaboran o venden productos y los consumidores.

Una propuesta con presencia territorial

Bustamante también destacó la decisión de la intendenta Rosario Romero de sostener la presencia del programa en diferentes sectores de Paraná.

"La decisión de la intendenta Rosario Romero es que el programa sostenga una presencia territorial permanente y acompañar tanto a los consumidores como a quienes producen y comercializan alimentos en la ciudad", expresó.

La Feria en tu Barrio forma parte de las acciones municipales destinadas a promover el consumo de productos de la canasta básica y generar espacios de encuentro entre productores, comerciantes y vecinos, con jornadas que se desarrollan en distintos puntos de la capital entrerriana.