Frigerio destacó la inversión público-privada y la generación de empleo durante la habilitación de un espacio destinado al sector productivo.

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , encabezó junto al intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, la inauguración de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Área Industrial de esa ciudad, en el marco de la celebración de su 40º aniversario. Durante la actividad, el mandatario destacó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, fortalecer la producción y generar empleo.

El nuevo edificio está ubicado en el acceso al predio industrial y será utilizado para capacitaciones, reuniones institucionales y actividades vinculadas con el funcionamiento de las empresas. La construcción fue financiada con recursos del Fondo de Reserva del Área Industrial y aportes del municipio de Chajarí.

Frigerio destacó la inversión y las oportunidades comerciales

Durante su intervención, el gobernador resaltó el papel del sector privado en el desarrollo económico provincial y sostuvo que una de las principales responsabilidades del Estado es facilitar las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones.

"Uno de nuestros principales roles y objetivos es generar condiciones para que haya inversión, generación de riqueza y empleo en el sector privado", afirmó Frigerio.

El mandatario también se refirió a las oportunidades comerciales que podrían abrirse para Entre Ríos a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de mantener un encuentro con representantes diplomáticos del bloque europeo.

En ese sentido, consideró que el acuerdo "abre una ventana muy importante que tenemos que aprovechar y la estamos aprovechando" y aseguró que "cuando a los entrerrianos nos dan una oportunidad sabemos cómo aprovecharla".

Asimismo, planteó la necesidad de mejorar la competitividad, incrementar la producción, incorporar valor agregado y elevar la calidad de los productos entrerrianos para ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Frigerio también hizo hincapié en la continuidad de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico. "Lo importante no es lo que estamos haciendo ahora, sino la continuidad de estas políticas en el tiempo", expresó.

En esa línea, sostuvo que para revertir años de atraso y aprovechar el potencial productivo de Entre Ríos será necesario sostener las estrategias de crecimiento durante los próximos años.

El municipio resaltó el trabajo conjunto con las empresas

Por su parte, el intendente Marcelo Borghesan valoró el acompañamiento del gobierno provincial y destacó la articulación entre el municipio y las firmas radicadas en el Área Industrial de Chajarí.

"No es casualidad que el gobernador esté acá, es la apuesta al trabajo genuino, a la innovación, a la logística", manifestó el presidente municipal.

Borghesan señaló que el crecimiento del predio constituye un ejemplo de cooperación entre los sectores público y privado, y planteó la posibilidad de avanzar en nuevos espacios industriales si la demanda de radicación de empresas continúa aumentando.

"Si vemos que hay necesidad de seguir creciendo, tendremos que buscar otro lugar o ver las otras posibilidades que existen en la ciudad como para hacer otro polo de parque industrial", indicó.

Un predio de 60 hectáreas con más de 20 empresas

El Área Industrial de Chajarí está ubicada sobre la ruta nacional 14, entre los kilómetros 323 y 324, y cuenta con una superficie de 60 hectáreas, donde funcionan más de 20 empresas pertenecientes a diferentes sectores productivos.

Actualmente, el espacio atraviesa procesos de reconversión y ampliación en el marco de la Ley Provincial de Emplazamientos Industriales Nº 11.083, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las actividades económicas y mejorar las condiciones para la radicación de nuevas inversiones.

La celebración por los 40 años del predio incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa, un recorrido por las instalaciones y reuniones de trabajo con representantes del sector productivo local.

Con la habilitación del nuevo Salón de Usos Múltiples, el área incorpora infraestructura destinada a fortalecer la capacitación, la coordinación institucional y las actividades de las empresas que integran este polo industrial del norte entrerriano.