Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

La Municipalidad de Paraná avanza con capacitaciones en distintos barrios para prevenir riesgos climáticos y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

27 de octubre 2026 · 17:04hs
Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas.

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas.

Ante la posibilidad de una crecida del río Paraná y de los arroyos, además de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Paraná intensifica las acciones de prevención y planificación territorial. A través del Comité de Emergencia Municipal, se desarrollan encuentros con vecinos, instituciones y comisiones vecinales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias climáticas.

La iniciativa contempla distintas etapas de trabajo destinadas a identificar los riesgos específicos de cada sector de la ciudad, informar sobre los dispositivos de asistencia disponibles y establecer mecanismos de coordinación entre el Municipio y la comunidad.

LEER MÁS: Crecida de los ríos e inundaciones: las causas de la emergencia en Chaco y Corrientes

Encuentros con vecinos e instituciones de Paraná

Durante la primera etapa, el Comité de Emergencia Municipal realizó cuatro reuniones con vecinos, representantes de comisiones vecinales, instituciones y organizaciones sociales. Los encuentros tuvieron lugar en la Escuela de La Baxada del Paraná, la Escuela Nº 100 Puerto Nuevo, la Escuela Hogar y la Sala Mayo.

En estas jornadas se presentó el plan de contingencia elaborado por el Municipio y se explicaron las medidas previstas ante posibles situaciones de emergencia. Además, los participantes pudieron aportar información sobre las características de sus barrios y las dificultades que podrían presentarse frente a inundaciones o precipitaciones extraordinarias.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la importancia de incorporar la participación comunitaria en la planificación preventiva.

“Buscamos articular medidas de acción para enriquecer el plan de contingencia y volverlo efectivo, a los efectos de dar respuestas ante el fenómeno de El Niño”, explicó el funcionario durante uno de los encuentros.

Capacitaciones para actuar ante emergencias climáticas

Tras completar las primeras reuniones, la Municipalidad inició una segunda etapa de capacitaciones en gestión de riesgo, orientadas a proporcionar herramientas prácticas para afrontar situaciones de emergencia.

Las actividades comenzaron en Bajada Grande, donde se abordaron los posibles efectos de una crecida del río Paraná sobre las viviendas y las actividades relacionadas con la pesca. También se difundieron recomendaciones preventivas adaptadas a las condiciones particulares de ese sector.

El cronograma continuará este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Anacleto Medina Norte y el miércoles en la Vecinal Puerto Viejo. Posteriormente, las capacitaciones se extenderán a otros barrios de Paraná.

Durante los encuentros, los vecinos reciben información para reconocer situaciones de riesgo, conocer los procedimientos de actuación y acceder a los canales oficiales de consulta y comunicación.

Buscan fortalecer la organización comunitaria

El trabajo territorial forma parte de una estrategia destinada a anticipar posibles escenarios de emergencia, coordinar los recursos municipales y mejorar los mecanismos de asistencia ante fenómenos meteorológicos adversos.

Desde el Municipio señalaron que la participación de las instituciones y organizaciones barriales resulta fundamental para identificar necesidades específicas y establecer medidas de prevención adecuadas a cada zona.

Con estas acciones, el Comité de Emergencia Municipal busca consolidar una red de prevención y respuesta que permita actuar de manera organizada frente a eventuales inundaciones, desbordes de arroyos y lluvias intensas que puedan afectar a distintos sectores de la capital entrerriana.

Paraná plan lluvias Municipalidad de Paraná
Noticias relacionadas
Frigerio recorrió la nueva Jefatura Departamental de Paraná: permitirá ahorrar 60 millones de pesos al año.

Frigerio recorrió la nueva Jefatura Departamental de Paraná: permitirá ahorrar 60 millones de pesos al año

Este lunes hubo una conferencia de prensa en la Sala Mayo de cara a la actividad en Paraná

Paraná recibe a más de 1.300 jugadores en el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

parana se consagro bicampeon entrerriano u15

Paraná se consagró bicampeón entrerriano U15

Paraná recibe un encuentro coral por los 30 años del programa Todas las Voces

Paraná recibe un encuentro coral por los 30 años del programa Todas las Voces

Ver comentarios

Lo último

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

Ultimo Momento
Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: Famoso fracasado

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: "Famoso fracasado"

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Presentaron un corto sobre los arroyos de Paraná y la organización ambiental vecinal

Presentaron un corto sobre los arroyos de Paraná y la organización ambiental vecinal

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

Dejanos tu comentario