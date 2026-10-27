Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas.

La Municipalidad de Paraná avanza con capacitaciones en distintos barrios para prevenir riesgos climáticos y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Ante la posibilidad de una crecida del río Paraná y de los arroyos, además de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Paraná intensifica las acciones de prevención y planificación territorial. A través del Comité de Emergencia Municipal, se desarrollan encuentros con vecinos, instituciones y comisiones vecinales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias climáticas.

La iniciativa contempla distintas etapas de trabajo destinadas a identificar los riesgos específicos de cada sector de la ciudad, informar sobre los dispositivos de asistencia disponibles y establecer mecanismos de coordinación entre el Municipio y la comunidad.

Encuentros con vecinos e instituciones de Paraná

Durante la primera etapa, el Comité de Emergencia Municipal realizó cuatro reuniones con vecinos, representantes de comisiones vecinales, instituciones y organizaciones sociales. Los encuentros tuvieron lugar en la Escuela de La Baxada del Paraná, la Escuela Nº 100 Puerto Nuevo, la Escuela Hogar y la Sala Mayo.

En estas jornadas se presentó el plan de contingencia elaborado por el Municipio y se explicaron las medidas previstas ante posibles situaciones de emergencia. Además, los participantes pudieron aportar información sobre las características de sus barrios y las dificultades que podrían presentarse frente a inundaciones o precipitaciones extraordinarias.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la importancia de incorporar la participación comunitaria en la planificación preventiva.

“Buscamos articular medidas de acción para enriquecer el plan de contingencia y volverlo efectivo, a los efectos de dar respuestas ante el fenómeno de El Niño”, explicó el funcionario durante uno de los encuentros.

Capacitaciones para actuar ante emergencias climáticas

Tras completar las primeras reuniones, la Municipalidad inició una segunda etapa de capacitaciones en gestión de riesgo, orientadas a proporcionar herramientas prácticas para afrontar situaciones de emergencia.

Las actividades comenzaron en Bajada Grande, donde se abordaron los posibles efectos de una crecida del río Paraná sobre las viviendas y las actividades relacionadas con la pesca. También se difundieron recomendaciones preventivas adaptadas a las condiciones particulares de ese sector.

El cronograma continuará este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Anacleto Medina Norte y el miércoles en la Vecinal Puerto Viejo. Posteriormente, las capacitaciones se extenderán a otros barrios de Paraná.

Durante los encuentros, los vecinos reciben información para reconocer situaciones de riesgo, conocer los procedimientos de actuación y acceder a los canales oficiales de consulta y comunicación.

Buscan fortalecer la organización comunitaria

El trabajo territorial forma parte de una estrategia destinada a anticipar posibles escenarios de emergencia, coordinar los recursos municipales y mejorar los mecanismos de asistencia ante fenómenos meteorológicos adversos.

Desde el Municipio señalaron que la participación de las instituciones y organizaciones barriales resulta fundamental para identificar necesidades específicas y establecer medidas de prevención adecuadas a cada zona.

Con estas acciones, el Comité de Emergencia Municipal busca consolidar una red de prevención y respuesta que permita actuar de manera organizada frente a eventuales inundaciones, desbordes de arroyos y lluvias intensas que puedan afectar a distintos sectores de la capital entrerriana.